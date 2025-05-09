Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рубен АМОРИМ: «Финал будет боем, ведь две команды провалили АПЛ»
Лига Европы
09 мая 2025, 03:50 | Обновлено 09 мая 2025, 04:11
112
0

Рубен АМОРИМ: «Финал будет боем, ведь две команды провалили АПЛ»

«Манчестер Юнайтед» разгромил »Атлетик»

09 мая 2025, 03:50 | Обновлено 09 мая 2025, 04:11
112
0
Рубен АМОРИМ: «Финал будет боем, ведь две команды провалили АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал выход в финал Лиги Европы после победы над «Атлетиком» из Бильбао (4:1).

«В такое трудное время это самое малое, что мы можем сделать для болельщиков. Дальше нужно выигрывать турнир.

Не доволен первым таймом. Мы пропустили гол. Якобы имели много моментов, но все равно создали себе нервные минуты. Хорошо, что во втором тайме команда сделала то, что от нее ожидали.

Победа над таким соперником, как «Атлетик», должна придавать оптимизма, ведь это сильный клуб, который проиграл с разгромным счетом. Мы понимаем, что у них были кадровые проблемы, но несмотря на это - это все равно хороший соперник.

Что ж, финал будет настоящим боем, ведь обе команды не впечатляют в АПЛ», – прокомментировал Аморим.

По теме:
Ман Юнайтед – единственная команда, которая идет без поражений в евросезоне
ВИДЕО. Маунт забил за МЮ в пустые ворота Атлетика почти с центра поля
ВИДЕО. Дубль Маунта. Как МЮ во втором тайме забил 4 мяча в ворота Атлетика
Лига Европы Рубен Аморим Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Футбол | 08 мая 2025, 08:03 8
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером

Тренер «сине-гранатовых» больше не рассчитывает на Рональда Араухо

Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
Футбол | 09 мая 2025, 03:48 0
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане
Барселона совершит фантастический трансфер после катастрофы в Милане

Виктор Дьекереш – на повестке дня

Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Футбол | 08.05.2025, 15:03
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
Барселона нашла идеального партнера для Ямаля. Он заменит Левандовски
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Футбол | 08.05.2025, 19:13
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.05.2025, 22:44
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 
07.05.2025, 23:33 11
Бокс
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
07.05.2025, 21:41 7
Футбол
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
07.05.2025, 22:20 50
Теннис
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
08.05.2025, 10:51
Бокс
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
07.05.2025, 07:49 6
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
08.05.2025, 00:25
Футбол
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем