Рубен АМОРИМ: «Финал будет боем, ведь две команды провалили АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал выход в финал Лиги Европы после победы над «Атлетиком» из Бильбао (4:1).

«В такое трудное время это самое малое, что мы можем сделать для болельщиков. Дальше нужно выигрывать турнир.

Не доволен первым таймом. Мы пропустили гол. Якобы имели много моментов, но все равно создали себе нервные минуты. Хорошо, что во втором тайме команда сделала то, что от нее ожидали.

Победа над таким соперником, как «Атлетик», должна придавать оптимизма, ведь это сильный клуб, который проиграл с разгромным счетом. Мы понимаем, что у них были кадровые проблемы, но несмотря на это - это все равно хороший соперник.

Что ж, финал будет настоящим боем, ведь обе команды не впечатляют в АПЛ», – прокомментировал Аморим.