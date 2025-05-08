Ключевой игрок Оболони пропустит матч УПЛ. Так решил соперник

Киевская Оболонь сыграет домашний матч против черкасского ЛНЗ в 28 туре Украинской Премьер-лиги, который станет одним из ключевых в борьбе за выживание.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «пивоваров» Сергей Шищенко не сможет рассчитывать на ключевого защитника команды Петра Стасюка в игре против «фиолетовых».

Петр не сыграет против ЛНЗ по условиям арендного соглашения. Именно черкасскому клубу принадлежит контракт футболиста. В договоре прописана сумма, которая позволит Петру выйти на поле в матче против «фиолетовых», но «Оболонь» не будет идти на такой шаг.

Арендное соглашение Стасюка с «пивоварами» рассчитано на полгода – до конца нынешнего сезона УПЛ. О финансовых аспектах соглашения не разглашаются.

Матч «Оболонь» – ЛНЗ запланирован на субботу, 10 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.