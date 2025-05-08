Ключевой игрок Оболони пропустит матч УПЛ. Так решил соперник
Петр Стасюк не сыграет против черкасского ЛНЗ
Киевская Оболонь сыграет домашний матч против черкасского ЛНЗ в 28 туре Украинской Премьер-лиги, который станет одним из ключевых в борьбе за выживание.
Как стало известно Sport.ua, главный тренер «пивоваров» Сергей Шищенко не сможет рассчитывать на ключевого защитника команды Петра Стасюка в игре против «фиолетовых».
Петр не сыграет против ЛНЗ по условиям арендного соглашения. Именно черкасскому клубу принадлежит контракт футболиста. В договоре прописана сумма, которая позволит Петру выйти на поле в матче против «фиолетовых», но «Оболонь» не будет идти на такой шаг.
Арендное соглашение Стасюка с «пивоварами» рассчитано на полгода – до конца нынешнего сезона УПЛ. О финансовых аспектах соглашения не разглашаются.
Матч «Оболонь» – ЛНЗ запланирован на субботу, 10 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.
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