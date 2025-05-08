Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ключевой игрок Оболони пропустит матч УПЛ. Так решил соперник
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 08:37 |
485
0

Ключевой игрок Оболони пропустит матч УПЛ. Так решил соперник

Петр Стасюк не сыграет против черкасского ЛНЗ

08 мая 2025, 08:37 |
485
0
Ключевой игрок Оболони пропустит матч УПЛ. Так решил соперник
ФК Оболонь. Петр Стасюк

Киевская Оболонь сыграет домашний матч против черкасского ЛНЗ в 28 туре Украинской Премьер-лиги, который станет одним из ключевых в борьбе за выживание.

Как стало известно Sport.ua, главный тренер «пивоваров» Сергей Шищенко не сможет рассчитывать на ключевого защитника команды Петра Стасюка в игре против «фиолетовых».

Петр не сыграет против ЛНЗ по условиям арендного соглашения. Именно черкасскому клубу принадлежит контракт футболиста. В договоре прописана сумма, которая позволит Петру выйти на поле в матче против «фиолетовых», но «Оболонь» не будет идти на такой шаг.

Арендное соглашение Стасюка с «пивоварами» рассчитано на полгода – до конца нынешнего сезона УПЛ. О финансовых аспектах соглашения не разглашаются.

Матч «Оболонь» – ЛНЗ запланирован на субботу, 10 мая. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Голкипер Динамо назвал свою футбольную мечту. Речь не трофее
Перед игрой с Шахтером в Заре возникли кадровые проблемы
ФОТО. УАФ и клубы УПЛ провели рабочую встречу в Доме футбола. Что решили?
Петр Стасюк Оболонь Киев Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Оболонь - ЛНЗ
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 08 мая 2025, 07:00 2
Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч
Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч

Ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы состоится 8 мая и начнется в 22:00 по Киеву

Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2025, 10:23 7
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов

Педри был недоволен судейством

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 14:04
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Манчестер Юнайтед – Атлетик. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Футбол | 08.05.2025, 09:04
Манчестер Юнайтед – Атлетик. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Манчестер Юнайтед – Атлетик. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Футбол | 07.05.2025, 15:28
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
07.05.2025, 07:49 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
07.05.2025, 21:41 6
Футбол
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
06.05.2025, 12:09 6
Футбол
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 26
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем