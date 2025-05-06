Турнирная таблица АПЛ. Пятерка лучших попадет в Лигу чемпионов

Со 2 по 5 мая состоялись матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги.

В уик-энд состоялись 10 поединков очередного тура.

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В центральном матче тура Челси переиграл Ливерпуль (3:1), который уже досрочно завоевал титул в АПЛ.

Второе место занимает Арсенал, и далее очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. На третье место вышел Манчестер Сити. Пять команд находятся в интервале 4 очков друг от друга.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Манчестер Сити (64), Ньюкасл (63), Челси (63), Ноттингем Форест (61), Астон Вилла (по 60).

Ипсвич (22), Лестер (21) и Саутгемптон (11) досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги.

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⚽️ Английская Премьер-лига. 35-й тур, 2–5 мая

02.05. 22:00 Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 1:0

03.05. 14:30 Астон Вилла – Фулхэм – 1:0

03.05. 17:00 Эвертон – Ипсвич – 2:2

03.05. 17:00 Лестер – Саутгемптон – 2:0

03.05. 19:30 Арсенал – Борнмут – 1:2

04.05. 16:00 Брайтон – Ньюкасл – 1:1

04.05. 16:00 Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3

04.05. 16:00 Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1

04.05. 18:30 Челси – Ливерпуль – 3:1

05.05. 22:00 Кристал Пэлас – Ноттингем – 1:1

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🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 35 25 7 3 81 - 35 82 2 Арсенал 35 18 13 4 64 - 31 67 3 Манчестер Сити 35 19 7 9 67 - 43 64 4 Ньюкасл 35 19 6 10 66 - 45 63 5 Челси 35 18 9 8 62 - 41 63 6 Ноттингем Форест 35 18 7 10 54 - 42 61 7 Астон Вилла 35 17 9 9 55 - 49 60 8 Борнмут 35 14 11 10 55 - 42 53 9 Брентфорд 35 15 7 13 62 - 53 52 10 Брайтон 35 13 13 9 57 - 56 52 11 Фулхэм 35 14 9 12 50 - 47 51 12 Кристал Пэлас 35 11 13 11 44 - 48 46 13 Вулверхэмптон 35 12 5 18 51 - 62 41 14 Эвертон 35 8 15 12 36 - 43 39 15 Манчестер Юнайтед 35 10 9 16 42 - 51 39 16 Тоттенхэм 35 11 5 19 63 - 57 38 17 Вест Хэм 35 9 10 16 40 - 59 37 18 Ипсвич Таун 35 4 10 21 35 - 76 22 19 Лестер 35 5 6 24 29 - 76 21 20 Саутгемптон 35 2 5 28 25 - 82 11 Полная таблица

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