Турнирная таблица АПЛ. Пятерка лучших попадет в Лигу чемпионов
В уик-энд состоялись матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги
Со 2 по 5 мая состоялись матчи 35-го тура Английской Премьер-лиги.
В уик-энд состоялись 10 поединков очередного тура.
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В центральном матче тура Челси переиграл Ливерпуль (3:1), который уже досрочно завоевал титул в АПЛ.
Второе место занимает Арсенал, и далее очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. На третье место вышел Манчестер Сити. Пять команд находятся в интервале 4 очков друг от друга.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (82), Арсенал (67), Манчестер Сити (64), Ньюкасл (63), Челси (63), Ноттингем Форест (61), Астон Вилла (по 60).
Ипсвич (22), Лестер (21) и Саутгемптон (11) досрочно вылетели из Английской Премьер-лиги.
⚽️ Английская Премьер-лига. 35-й тур, 2–5 мая
- 02.05. 22:00 Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 1:0
- 03.05. 14:30 Астон Вилла – Фулхэм – 1:0
- 03.05. 17:00 Эвертон – Ипсвич – 2:2
- 03.05. 17:00 Лестер – Саутгемптон – 2:0
- 03.05. 19:30 Арсенал – Борнмут – 1:2
- 04.05. 16:00 Брайтон – Ньюкасл – 1:1
- 04.05. 16:00 Брентфорд – Манчестер Юнайтед – 4:3
- 04.05. 16:00 Вест Хэм – Тоттенхэм – 1:1
- 04.05. 18:30 Челси – Ливерпуль – 3:1
- 05.05. 22:00 Кристал Пэлас – Ноттингем – 1:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|35
|25
|7
|3
|81 - 35
|82
|2
|Арсенал
|35
|18
|13
|4
|64 - 31
|67
|3
|Манчестер Сити
|35
|19
|7
|9
|67 - 43
|64
|4
|Ньюкасл
|35
|19
|6
|10
|66 - 45
|63
|5
|Челси
|35
|18
|9
|8
|62 - 41
|63
|6
|Ноттингем Форест
|35
|18
|7
|10
|54 - 42
|61
|7
|Астон Вилла
|35
|17
|9
|9
|55 - 49
|60
|8
|Борнмут
|35
|14
|11
|10
|55 - 42
|53
|9
|Брентфорд
|35
|15
|7
|13
|62 - 53
|52
|10
|Брайтон
|35
|13
|13
|9
|57 - 56
|52
|11
|Фулхэм
|35
|14
|9
|12
|50 - 47
|51
|12
|Кристал Пэлас
|35
|11
|13
|11
|44 - 48
|46
|13
|Вулверхэмптон
|35
|12
|5
|18
|51 - 62
|41
|14
|Эвертон
|35
|8
|15
|12
|36 - 43
|39
|15
|Манчестер Юнайтед
|35
|10
|9
|16
|42 - 51
|39
|16
|Тоттенхэм
|35
|11
|5
|19
|63 - 57
|38
|17
|Вест Хэм
|35
|9
|10
|16
|40 - 59
|37
|18
|Ипсвич Таун
|35
|4
|10
|21
|35 - 76
|22
|19
|Лестер
|35
|5
|6
|24
|29 - 76
|21
|20
|Саутгемптон
|35
|2
|5
|28
|25 - 82
|11
📊 Инфографика
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