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Чемпионат Италии
Рома
04.05.2025 19:00 - : -
Фиорентина
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Италия
04 мая 2025, 10:23 | Обновлено 04 мая 2025, 10:34
75
0

Рома – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 4 мая в 19:00 по Киеву

04 мая 2025, 10:23 | Обновлено 04 мая 2025, 10:34
75
0
Рома – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 мая на «Стадио Олимпико» пройдет матч 35-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Фиорентиной». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Рома

Команда тяжело начинала новый сезон. Сначала как-то уж очень резко отреагировали на осечки в первых турах, сняв Де Росси - а ведь под него, местную легенду, покупали игроков летом, в том числе и Довбика. Но потом было и вовсе катастрофическое решение позвать на тренерский пост Юрича. Благо, что Ивана, буквально дравшегося со своими новыми подопечными, быстро сняли.

Еще важнее, что после этого, ничего уже после этого не выдумывая, позвали на освободившийся пост Раньери. Тот не сумел добиться серьезных результатов в кубке Италии и в Лиге Европы. Но зато в Серии А с середины декабря не просто не проигрывают - наоборот, побеждают в большинстве матчей. Даже Интер в прошлом туре смогли обыграть!

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Фиорентина

Клуб проявлял удивительную стабильность при Итальяно. Он занял с футболистами восьмое место в Серии А и дошел до финала Лиги конференций. Но проиграл там решающий поединок - и потом, прошлой весной, полностью повторил тот результат. И это воспринималось уже как топтание на месте, и в итоге Винченцо летом сменили на Палладино.

Но парадокс в том, что сменился тренер, но не результаты в целом - по крайней мере, в сторону улучшения. Итальянцы снова хороши в Лиге конференций, где как раз идет полуфинальное противостояние с Бетисом. В Севилье проиграли, но все же свой гол забили, и 1:2 выглядит относительно оптимистично. При этом в Серии А сейчас, пожалуй, последний шанс подняться хотя бы на одну позицию - играть как раз с прямым конкурентом. В прошлом туре с Эмполи взяли очередную позицию, но с минимальным преимуществом, 2:1.

Статистика личных встреч

Фиорентина не проигрывает четырежды кряду - по паре ничьих и побед, в том числе 5-1 осенью во Флоренции.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом Рому, что играют дома, но это закономерно. Но вряд ли будет зрелищная встреча - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Рома
4 мая 2025 -
19:00
Фиорентина
Тотал меньше 2.5 1.83 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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