03.05.2025 22:00 – FT 1 : 2
Испания04 мая 2025, 03:44 | Обновлено 04 мая 2025, 06:04
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Вальядолид – Барселона – 1:2. Ще один крок до чемпіонства. Відео голів
Каталонцы продолжают. лидировать в чемпионате
04 мая 2025, 03:44 | Обновлено 04 мая 2025, 06:04
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3 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Вальядолид» и «Барселона».
Каталонцы неудачно начали игру пропустив гол.
Только во втором тайме игроки «Барселоны» смогли сравнять, а затем и выйти вперед.
«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате
Ла Лига. 34-й тур, 3 мая.
Ваядолид – Барселона – 1:2
Голы: Санчес, 6 - Рафинья, 54, Лопес, 60.
Видео голов и обзор матча
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Санчес (Вальядолид).
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