3 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Вальядолид» и «Барселона».

Каталонцы неудачно начали игру пропустив гол.

Только во втором тайме игроки «Барселоны» смогли сравнять, а затем и выйти вперед.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате

Ла Лига. 34-й тур, 3 мая.

Ваядолид – Барселона – 1:2

Голы: Санчес, 6 - Рафинья, 54, Лопес, 60.

Видео голов и обзор матча