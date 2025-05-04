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Чемпионат Испании
Вальядолид
03.05.2025 22:00 – FT 1 : 2
Барселона
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Испания
04 мая 2025, 03:44 | Обновлено 04 мая 2025, 06:04
137
0

Вальядолид – Барселона – 1:2. Ще один крок до чемпіонства. Відео голів

Каталонцы продолжают. лидировать в чемпионате

04 мая 2025, 03:44 | Обновлено 04 мая 2025, 06:04
137
0
Вальядолид – Барселона – 1:2. Ще один крок до чемпіонства. Відео голів
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая, состоялся матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Вальядолид» и «Барселона».

Каталонцы неудачно начали игру пропустив гол.

Только во втором тайме игроки «Барселоны» смогли сравнять, а затем и выйти вперед.

«Барселона» продолжает лидировать в чемпионате

Ла Лига. 34-й тур, 3 мая.

Ваядолид – Барселона – 1:2

Голы: Санчес, 6 - Рафинья, 54, Лопес, 60.

Видео голов и обзор матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Фермин Лопес (Барселона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Санчес (Вальядолид).
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Барселона Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Вальядолид - Барселона видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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