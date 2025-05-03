3 мая на «Хосе Сорилья» пройдет матч 34-го тура Примеры, в котором «Вальядолид» встретится с «Барселоной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вальядолид

Команда в прошлом сезоне извлекала даже пользу со своего статуса футбольного лифта. Как часто бывает с подобными коллективами, не удерживаясь в более высоких дивизионах, они оправдывают статус фаворитов в более низких. Так и в этом случае произошло: вернулись из Сегунды с ходу и без особенных проблем.

Но при этом уже на уровне Ла Лиги у новичка, при всем его специфическом опыте, на этот раз ну вообще ничего не получалось. И от смены наставника стало только хуже и хуже. В итоге, похоже, во втором круге клуб, что застрял на последнем месте, просто бросил напрочь играть. Только изредка с ним кто-то терял очки - у Бетиса в январе даже выиграли, с Лас-Пальмасом закончили ничьей. Снова играя против Бетиса, в Севилье проиграли 1:5.

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Барселона

Клуб пережил несколько непростых лет. Хави все же смог привести их к победе в 2023-м году, сначала в Суперкубке, а потом и в Ла Лиге. Но в следующем сезоне уже не было ни единого трофея, и сразу же легендарный футболист лишился поста. Его сменил Флик - и все громче говорили о том, что немец сразу может начать в Каталонии с требла. Тем более что Суперкубок Испании, с победами над Атлетиком и Реалом, он взял еще в январе.

Сейчас его подопечные играют просто нон-стоп. В прошлую субботу в финале Копы дель Рей с Реалом выиграли, но только за счет гола в экстра-тайме. А на этой неделе уже принимали Интер в первом поединке 1/2 с Интером. Там и вовсе проигрывали 0:2 и 2:3, но оформили ничью. При этом в Примере получалось, пусть и с трудом, и в середине весны брать победы, сохраняя преимущество в борьбе за первое место - последних противников, в том числе и Мальорку, обыгрывали в один гол.

Статистика личных встреч

Перед прошлым вылетом, в мае 2023-го, Вальядолид обыгрывал уже чемпиона страны, прерывая длительную серию сплошных поражений. Но, вернувшись, он на выезде уступил 7:0.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько крупно выиграет фаворит. Ставим на победу гостей с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,6).