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Чемпионат Испании
Вальядолид
03.05.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 мая 2025, 20:18 | Обновлено 02 мая 2025, 20:19
34
0

Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 мая матч 34-го тура Ла Лиги

02 мая 2025, 20:18 | Обновлено 02 мая 2025, 20:19
34
0
Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В субботу, 3 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вальядолид» и «Барселона».

Игра пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Сорилья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вальядолид – Барселона
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Вальядолид Вальядолид - Барселона Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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