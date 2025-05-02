Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 мая матч 34-го тура Ла Лиги
В субботу, 3 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Вальядолид» и «Барселона».
Игра пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Сорилья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Вальядолид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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