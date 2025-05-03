ВИДЕО. Мадридское дерби. Райо обыграл Хетафе благодаря быстрому голу
Автором единственного гола стал Флориан Лежен на 7-й минуте
В матче 34-го тура Ла Лиги Райо Вальекано на домашнем стадионе Кампо де Вальекас одержал минимальную победу над Хетафе со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече на 7-й минуте забил центральный защитник Флориан Лежен.
Гости остались в меньшинстве, когда на 71-й минуте Джене Даконам был удален из-за неспортивного поведения.
Райо Вальекано набрал 44 очка и поднялся на 9-е место, сохраняя шансы на попадание в еврокубки. «Хетафе» с 39 очками занимает 12-ю позицию.
Ла Лига. 34-й тур, 2 мая
Райо Вальекано – Хетафе – 1:0
Голы: Лежен, 7
Видео гола и обзор матча
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