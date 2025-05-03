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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
02.05.2025 22:00 – FT 1 : 0
Хетафе
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Испания
03 мая 2025, 01:59 | Обновлено 03 мая 2025, 02:15
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0

ВИДЕО. Мадридское дерби. Райо обыграл Хетафе благодаря быстрому голу

Автором единственного гола стал Флориан Лежен на 7-й минуте

03 мая 2025, 01:59 | Обновлено 03 мая 2025, 02:15
14
0
ВИДЕО. Мадридское дерби. Райо обыграл Хетафе благодаря быстрому голу
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Лежен

В матче 34-го тура Ла Лиги Райо Вальекано на домашнем стадионе Кампо де Вальекас одержал минимальную победу над Хетафе со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече на 7-й минуте забил центральный защитник Флориан Лежен.

Гости остались в меньшинстве, когда на 71-й минуте Джене Даконам был удален из-за неспортивного поведения.

Райо Вальекано набрал 44 очка и поднялся на 9-е место, сохраняя шансы на попадание в еврокубки. «Хетафе» с 39 очками занимает 12-ю позицию.

Ла Лига. 34-й тур, 2 мая

Райо Вальекано – Хетафе – 1:0

Голы: Лежен, 7

Видео гола и обзор матча

События матча

80’
Джене Даконам (Хетафе) получает красную карточку.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Флоран Лежён (Райо Вальекано).
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Райо Вальекано Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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