ВИДЕО. Мадридское дерби. Райо обыграл Хетафе благодаря быстрому голу

В матче 34-го тура Ла Лиги Райо Вальекано на домашнем стадионе Кампо де Вальекас одержал минимальную победу над Хетафе со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече на 7-й минуте забил центральный защитник Флориан Лежен.

Гости остались в меньшинстве, когда на 71-й минуте Джене Даконам был удален из-за неспортивного поведения.

Райо Вальекано набрал 44 очка и поднялся на 9-е место, сохраняя шансы на попадание в еврокубки. «Хетафе» с 39 очками занимает 12-ю позицию.

Ла Лига. 34-й тур, 2 мая

Райо Вальекано – Хетафе – 1:0

Голы: Лежен, 7

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