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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
02.05.2025 22:00 - : -
Хетафе
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Испания
02 мая 2025, 00:01 | Обновлено 02 мая 2025, 00:02
24
0

Райо Вальекано – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 мая в 22:00 по Киеву

02 мая 2025, 00:01 | Обновлено 02 мая 2025, 00:02
24
0
Райо Вальекано – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая на «Эстадио де Вальекас» пройдет матч 34-го тура Примеры, в котором Райо Вальекано встретится с Хетафе. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда базируется в столице и, значит, обречена быть в густой тени, причем не только Реала, но и как минимум Атлетико. Но все равно получилось найти свою нишу, и, худо-бедно, но закрепиться в Ла Лиге. Даже в прошлом сезоне получилось продлить прописку, пусть и при довольно скромных результатах и семнадцатой итоговой позицией.

В нынешней темпораде получилось выдать несколько удачных отрезков, которые, пусть и чередуясь с провальными, обеспечили комфортное нахождение в середине таблицы. Поговаривали даже о шансах побороться за еврокубки, но с февраля особенного стремления добиться этого не получается. Поражений в последние недели было много, что сказывалось на результате. А с Атлетико и вовсе уступили 0:3.

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Хетафе

Клуб второй раз играет под руководством Пепе Бордаласа. Первая его каденция была удачной, ведь вышло подняться чуть ли не напрямик из Сегунды в Лигу Европы, причем в той пробивались в плей-офф. Но, воссоединившись, пока что получилось просто снять угрозу вылета. Так, год назад, с 43 очками, финишировали на безопасном 12-м месте.

Сейчас команда идет примерно на том же уровне - да, проигрывает она чаще, чем побеждает, но все равно удается держаться на комфортной дистанции от зоны вылета. Это, возможно, действует расслабляюще, ведь после паузы на игры сборных поражений хватает. С мадридским Реалом в прошлом туре тоже все закончилось поражением, но минимальным, 0:1.

Статистика личных встреч

В 6 последних официальных очных поединках была одна победа Райо Вальекано, причем выездная - а все остальные матчи приносили ничьи. В том числе в обоих последних играх и вовсе клубы обходились без забитых голов - дважды по 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам. Но вряд ли они приятно удивят - как, впрочем, и гости. Ставим на скучные тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
2 мая 2025 -
22:00
Хетафе
Тотал меньше 2.0 1.63 Сделать ставку

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Райо Вальекано Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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