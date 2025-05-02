Битва за выживание. Хайденхайм и Бохум не сумели определить победителя
Команды оставили зрителей без забитых голов
2 мая состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сошлись «Хайденхайм» и «Бохум». Команды не сумели определить победителя – встреча завершилась со счетом 0:0.
Оба коллектива продолжают борьбу за выживание, но гости могут рассчитывать только на переходные матчи. «Бохум» набрал 22 балла и замыкает турнирную таблицу. Отставание от 16-го места, которое позволит сыграть в плей-офф за сохранения прописки, составляет четыре очка.
«Хайденхайм» разместился как раз на 16-й позиции, в активе клуба – 26 пунктов. Клубу необходимо отыграть четыре балла, чтобы достать «Хоффенхайм».
Немецкая Бундеслига, 32-й тур. 2 мая
Хайденхайм – Бохум – 0:0
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