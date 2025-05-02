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Хайденхайм
02.05.2025 21:30 – FT 0 : 0
Бохум
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Германия
02 мая 2025, 23:37 | Обновлено 03 мая 2025, 00:53
55
0

Битва за выживание. Хайденхайм и Бохум не сумели определить победителя

Команды оставили зрителей без забитых голов

02 мая 2025, 23:37 | Обновлено 03 мая 2025, 00:53
55
0
Битва за выживание. Хайденхайм и Бохум не сумели определить победителя
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайденхайм – Бохум

2 мая состоялся матч 32-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сошлись «Хайденхайм» и «Бохум». Команды не сумели определить победителя – встреча завершилась со счетом 0:0.

Оба коллектива продолжают борьбу за выживание, но гости могут рассчитывать только на переходные матчи. «Бохум» набрал 22 балла и замыкает турнирную таблицу. Отставание от 16-го места, которое позволит сыграть в плей-офф за сохранения прописки, составляет четыре очка.

«Хайденхайм» разместился как раз на 16-й позиции, в активе клуба – 26 пунктов. Клубу необходимо отыграть четыре балла, чтобы достать «Хоффенхайм».

Немецкая Бундеслига, 32-й тур. 2 мая

Хайденхайм – Бохум – 0:0

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Хайденхайм – Бохум
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайденхайм – Бохум
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайденхайм – Бохум
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайденхайм – Бохум
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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