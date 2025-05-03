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03 мая 2025, 01:23 | Обновлено 03 мая 2025, 02:41
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0

Потерял сознание. Голкипер команды Бундеслиги получил травму в столкновении

Кевин Мюллер из «Хайденхайма» столкнулся с хавбеком Ибраимой Сиссоко

03 мая 2025, 01:23 | Обновлено 03 мая 2025, 02:41
61
0
Потерял сознание. Голкипер команды Бундеслиги получил травму в столкновении
Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь «Хайденхайма» Кевин Мюллер получил травму и потерял сознание в матче 32-го тура Бундеслиги против «Бохума» (0:0).

На 50-й минуте игры он столкнулся с хавбеком гостей Ибраимой Сиссоко и упал на газон с кровоточащей раной на голове.

Около 110минут врачи и медперсонал оказывали помощь Мюллеру, в то время как другие игроки окружили его, чтобы скрыть от камер. Зрители на стадионе замолчали, а затем начали скандировать имя вратаря. Мюллер был унесен с поля на носилках с зафиксированной головой и шеей под аплодисменты болельщиков.

34-летний Кевин Мюллер выступает за «Хайденхайм» с 2015 года и провел за клуб 326 матчей. В текущем сезоне он был основным вратарем команды (39 игр, учитывая все турниры).

ФОТО. Потерял сознание. Голкипер команды Бундеслиги получил травму

Видеообзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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