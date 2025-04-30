В пятницу, 2 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Германии между «Хайденхаймом» и «Бохумом». Игра начнется в 21:30 по киевскому времени.

Хайденхайм

Нынешний участник еврокубков сейчас борется за сохранение прописки в чемпионате. После 33 игр команда с 25 очками занимает 16 место, которое приведет коллектив в плей-офф за право играть в Бундеслиге против 3 команды низшего дивизиона. Ближайшим преследователем клуба является «Гольштайн Киль», который отстает на 3 балла, а первым впереди «Гоффенгайм» с 30 зачетными пунктами на счету. В Кубке Германии «Хайденхайм» вылетел от второлиговой «Герты», а в Лиге конференций уступил «Копенгагену» на таком же этапе.

Бохум

Еще хуже обстоят дела у «Бохума». Сейчас клуб находится на последней 18-й позиции в чемпионате и имеет в активе 21 балл. От по крайней мере 16-го места (на котором сейчас «Хайденхайм») команду за 3 тура до финиша лиги отдаляет 4 очка, поэтому с большой вероятностью в следующем году мы не увидим рурский коллектив в Бундеслиге. Кубок страны «синие» покинули еще в 1/32 финала из-за поражения против «Регенесбурга».

Личные встречи

В 2023-24 годах команды сыграли между собой в 3 поединках, 2 из которых завершились вничью, а в 1 победил «Бохум». Этот выигрыш со счетом 2:0 прошел в рамках первого круга чемпионата сезона 2024/25. В последний раз «Хайденхайм» одерживал победу в этом противостоянии еще в 2018 году – 9 матчей назад.

Интересные факты

«Бохум» забил 30 голов в этом сезоне Бундеслиги – худший показатель только в «Санкт-Пауле» – 26 мячей.

«Хайденхайм» завоевал 10 очков в 15 домашних матчах лиги этого сезона – самый плохой показатель среди всех команд.

«Бохум» не может сохранить ворота сухими уже в течение 10 игр – в последний раз это удавалось сделать против «Боруссии Д» еще в середине февраля.

«Хайденхайм» и «Бохум» входят в топ-3 команды лиги по пропущенным голам – 60 и 63 мяча соответственно.

Возможные стартовые составы

Хайденхайм: Мюллер – Зирслебен, Гимбер, Майнка – Крациг, Шеппнер, Буш, Траоре – Бек, Конте – Пирингер

Бохум: Хорн – Бернарду, Ордец, Эрманн – Виттек, Сиссоко, Пасслак – Краусс, Беро – Масурас, Гофманн

Прогноз

Несмотря на статус поединка, игра обещает быть интересной и увлекательной. У обеих команд есть проблемы в защите, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.78.

Прогноз Sport.ua Хайденхайм Бохум Тотал больше 2.5 1.78 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.