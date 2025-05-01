Если не Анчелотти, то кто? У Бразилии новые кандидаты на пост коуча сборной
Возглавить «селесао» может либо португалец Жорже Жезуш, либо его соотечественник Абел Феррейра
Бразильская конфедерация футбола продолжает поиски нового главного тренера для национальной сборной страны.
На текущий момент боссы бразильского футбола не оставляют надежд договориться о сотрудничестве с действующим тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти, однако если этого добиться не удастся, то готовы перейти к общению с еще двумя кандидатами.
Речь о двух португальцах – 70-летнем Жорже Жезуше и 46-летнем Абеле Феррейре.
Первый находится на грани отставки из саудовского «Аль-Хиляля» и заинтересован в работе во главе «селесао», но против него играет категоричная позиция Неймара. А вот Абел Феррейра не прочь попробовать силы со сборной Бразилии, но только в том случае, если тамошняя конфедерация футбола уладит все вопросы досрочного прекращения действия его контракта с «Палмейрасом», что будет весьма непросто, так как португальца очень ценят в этом клубе.
Напомним, в конце 2021 года пригласить Феррейру к себе пытались боссы «Динамо», искавшие замену для Мирчи Луческу, но тогда португалец отказался перебираться в Украину.
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