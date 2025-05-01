Если не Анчелотти, то кто? У Бразилии новые кандидаты на пост коуча сборной

Бразильская конфедерация футбола продолжает поиски нового главного тренера для национальной сборной страны.

На текущий момент боссы бразильского футбола не оставляют надежд договориться о сотрудничестве с действующим тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти, однако если этого добиться не удастся, то готовы перейти к общению с еще двумя кандидатами.

Речь о двух португальцах – 70-летнем Жорже Жезуше и 46-летнем Абеле Феррейре.

Первый находится на грани отставки из саудовского «Аль-Хиляля» и заинтересован в работе во главе «селесао», но против него играет категоричная позиция Неймара. А вот Абел Феррейра не прочь попробовать силы со сборной Бразилии, но только в том случае, если тамошняя конфедерация футбола уладит все вопросы досрочного прекращения действия его контракта с «Палмейрасом», что будет весьма непросто, так как португальца очень ценят в этом клубе.

Напомним, в конце 2021 года пригласить Феррейру к себе пытались боссы «Динамо», искавшие замену для Мирчи Луческу, но тогда португалец отказался перебираться в Украину.