Ищут замену Луческу? СМИ сообщили, что Динамо контактировало с португальцем

Киевское «Динамо» в последние месяцы контактировало на предмет работы с 42-летним португальским специалистом Абелом Феррейрой, который ныне является главным тренером «Палмейраса».

Как сообщает авторитетное бразильское издание UOL Esporte, «бело-синие» были одним из клубов, которые пытались договориться с Феррейрой, но получили от него отказ. Также португалец не пожелал продолжать дискуссию о потенциальном трудоустройстве с «Аль-Райяном» (Катар), «Аль-Насром» (Саудовская Аравия), «Фенербахче» (Турция) и «Бордо» (Франция).

В то же время, ныне активный интерес к Феррейре проявляет «Лидс», где подыскивают потенциального сменщика для Марсело Бьелсы, так как контракт аргентинца истекает летом 2022 года. Впрочем, никакой ясности относительно возможной работы португальца с «павлинами» пока нет.

Отметим, что Абел Феррейра в Европе известен по работе с «Брагой» и ПАОКом, а с ноября минувшего года является коучем бразильского «Палмейраса», с которым уже дважды успел выиграть Кубок Либертадорес, а также стать обладателем Кубка Бразилии.

Нынешним главным тренером киевского «Динамо» является Мирча Луческу, контракт которого рассчитан до лета 2024 года. Однако накануне в СМИ появилась информация, что опытный коуч «бело-синих» может возглавить национальную сборную Румынии после ухода оттуда Мирела Рэдоя.