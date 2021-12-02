Ищут замену Луческу? СМИ сообщили, что Динамо контактировало с португальцем

Абел Феррейра отказался ехать в Украину

  • 02.12.2021 09:19
  • 6156 просмотров
  • 18 комментариев
Ищут замену Луческу? СМИ сообщили, что Динамо контактировало с португальцем
© Getty Images/Global Images Ukraine. Абел Феррейра

Киевское «Динамо» в последние месяцы контактировало на предмет работы с 42-летним португальским специалистом Абелом Феррейрой, который ныне является главным тренером «Палмейраса».

Как сообщает авторитетное бразильское издание UOL Esporte, «бело-синие» были одним из клубов, которые пытались договориться с Феррейрой, но получили от него отказ. Также португалец не пожелал продолжать дискуссию о потенциальном трудоустройстве с «Аль-Райяном» (Катар), «Аль-Насром» (Саудовская Аравия), «Фенербахче» (Турция) и «Бордо» (Франция).

В то же время, ныне активный интерес к Феррейре проявляет «Лидс», где подыскивают потенциального сменщика для Марсело Бьелсы, так как контракт аргентинца истекает летом 2022 года. Впрочем, никакой ясности относительно возможной работы португальца с «павлинами» пока нет.

Отметим, что Абел Феррейра в Европе известен по работе с «Брагой» и ПАОКом, а с ноября минувшего года является коучем бразильского «Палмейраса», с которым уже дважды успел выиграть Кубок Либертадорес, а также стать обладателем Кубка Бразилии.

Нынешним главным тренером киевского «Динамо» является Мирча Луческу, контракт которого рассчитан до лета 2024 года. Однако накануне в СМИ появилась информация, что опытный коуч «бело-синих» может возглавить национальную сборную Румынии после ухода оттуда Мирела Рэдоя.

Источник — UOL Esporte

(34 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 02.12.2021 09:34 (изменен)
    +5
    Mykola_nik, 02.12.2021 09:25
    Давно пора діда на пенсію... то може і в Динамо щось зміниться... бо вже скільки років падає і падає
    А він взагалі "стояв"????
    Ссылка
    vitaly78
    vitaly78, 02.12.2021 09:44
    +4
    Mykola_nik, 02.12.2021 09:25
    Давно пора діда на пенсію... то може і в Динамо щось зміниться... бо вже скільки років падає і падає
    Вибачте за питання, що падає ?
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 02.12.2021 10:00
    +3
    Забыли в статью дописать источники информации:
    - Пенисов
    - Даша Сырна
    Ссылка
    Серж р
    Серж р, 02.12.2021 09:55
    +2
    Как ржавые хотят чтобы Луческу ушёл. Шерифовские неудачники
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 02.12.2021 09:59
    +1
    Mykola_nik, 02.12.2021 09:25
    Давно пора діда на пенсію... то може і в Динамо щось зміниться... бо вже скільки років падає і падає
    Микола заспокойся Динамо Чемпион
    Ссылка
    kortizol228
    online
    kortizol228, 02.12.2021 09:51
    +1
    не знаю как вы, а я соскучился по динамовским сэрдцям
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 02.12.2021 10:17
    0
    Михаил Грозный, 02.12.2021 10:16
    Это лучший вариант.
    Для фонсеки и шахты?!
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 02.12.2021 10:12
    0
    Серж р, 02.12.2021 09:55
    Как ржавые хотят чтобы Луческу ушёл. Шерифовские неудачники
    Не самый плохой вариант если будет новый тренер какой бо румын довёл дк до определенного уровня выжав все похоже шо можно и состава и пока далее движения нет никакого пока шо, хотя могло быть не зажми сурок $ с лч на трансферы нормальные
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 02.12.2021 10:11
    0
    Sauron, 02.12.2021 10:00
    Забыли в статью дописать источники информации:
    - Пенисов
    - Даша Сырна
    - новости на Фу1\2\3
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 02.12.2021 10:06
    0
    Если будут брать то нормальное усиление нужно будет, иначе мб смысла и не быть, ну и не такое разумеется бестолковое как румыну подогнали, иначе легче своими играть уже, главное шоб не сердце динамовское опять какое, уже наелись за годы по самое не могу как и уровень клуба упал под плинтус в еврокубках
    Ссылка
    Tridentglory
    online
    Tridentglory, 02.12.2021 10:05
    0
    rugby1970, 02.12.2021 09:53
    Деда оставят главой пресс-службы "Динамо" Ныть, как престарелая цыганка, - надо еще уметь!
    Його замість Несенюка треба залишити однозначно! І Мілю йому у допомогу!
    Ссылка
    Tridentglory
    online
    Tridentglory, 02.12.2021 10:04
    0
    Нужно брать Фонсеку! У нього справжнє динамівське серце! Він, як і Будулай, знє за що кротяр треба тискать, щоб вони входили у транс та розслабляли булки...
    Ссылка
    Умник
    Умник, 02.12.2021 09:55
    0
    Значит моя логика жива, про то что я писал ранее.
    Человеку 76.
    Радуют слухи о европейском тренере.
    Ссылка
    bzzzzzz
    bzzzzzz, 02.12.2021 09:54
    0
    Фонсеку берите, чтоб уже продолжить традицию
    Ссылка
    Михаил Грозный
    Михаил Грозный, 02.12.2021 10:16
    -1
    bzzzzzz, 02.12.2021 09:54
    Фонсеку берите, чтоб уже продолжить традицию
    Это лучший вариант.
    Ссылка
    Hyperion
    Hyperion, 02.12.2021 09:59
    -1
    Хитрый Лис vs Братья. Второй раунд. Пока 1:1.)
    Легкая артподготовка через дружественные румынско-бразильские СМИ. До рукопашной еще далеко.)
    Ссылка
    rugby1970
    rugby1970, 02.12.2021 09:53
    -5
    Деда оставят главой пресс-службы "Динамо" Ныть, как престарелая цыганка, - надо еще уметь!
    Ссылка
    Mykola_nik
    Mykola_nik, 02.12.2021 09:25
    -10
    Давно пора діда на пенсію... то може і в Динамо щось зміниться... бо вже скільки років падає і падає
    Ссылка
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