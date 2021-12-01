Луческу – среди кандидатов на пост главного тренера сборной Румынии

Что правда, у Мирчи контракт с «Динамо» до лета 2024 года

  • 01.12.2021 10:03
  • 1409 просмотров
  • 2 комментария
Луческу – среди кандидатов на пост главного тренера сборной Румынии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

76-летний наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу входит в список специалистов, которых в качестве кандидатов на пост главного тренера национальной команды рассматривает Федерация футбола Румынии (ФФР).

Накануне свой пост покинул Мирел Рэдой, у которого 30 ноября истек контракт, а о новом соглашении специалист и ФФР не договорились.

Президент ФФР Разван Бурляну уже пытался договориться о назначении главным тренером сборной Румынии с Георге Хаджи и Разваном Луческу, но в обоих случаях потерпел неудачу.

Ныне ФФР рассматривает десять потенциальных кандидатур на то, чтобы договориться с ними о сотрудничестве. В список входят: Мирча Луческу («Динамо» Киев), Ангел Йордэнеску, Эдвард Йордэнеску, Виктор Пицуркэ, Космин Олэрою («Шарджа»), Дан Петреску («ЧФР Клуж»), Адриан Урсеа, Адриан Муту, Ласло Белени и Константин Гылкэ.

При этом, вести переговоры с Луческу, Олэрою и Петреску ФФР будет крайне непросто, так как эти три специалиста ныне трудоустроены в клубных командах.

Напомним, Мирча Луческу уже тренировал сборную Румынии. Было это в период с 1981 по 1986 годы, после чего специалист лишь однажды соглашался принять национальную команду (сборную Турции, с которой румын отработал с 2017 по 2019 годы).

Источник — Digisport.ro

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 01.12.2021 10:57
    0
    Умник, 01.12.2021 10:40
    Родная страна, отдать дань.
    Почему нет.
    В принципе я не думаю что будет проблемой найти нового тренера для Динамо.
    Денег много заработали.
    Умение Суркиса находить тренеров, настораживает.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 01.12.2021 10:40
    -1
    Родная страна, отдать дань.
    Почему нет.
    В принципе я не думаю что будет проблемой найти нового тренера для Динамо.
    Денег много заработали.
    Ссылка
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