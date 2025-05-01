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  4. Бразилия не отказалась от Анчелотти. Будет новый решительный шаг
Бразилия
01 мая 2025, 22:12 |
360
0

Бразилия не отказалась от Анчелотти. Будет новый решительный шаг

Переговоры осложнились из-за позиции «Реала»

01 мая 2025, 22:12 |
360
0
Бразилия не отказалась от Анчелотти. Будет новый решительный шаг
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Руководство Бразильской конфедерации футбола окончательно не отказалось от своего плана договориться с итальянцем Карло Анчелотти о том, чтобы тот стал у руля национальной команды страны.

По имеющейся информации, в ближайшее время боссы бразильского футбола хотят сделать новый решительный шаг, чтобы попробовать согласовать с Анчелотти все детали сотрудничества.

В Бразилии хотят, чтобы Анчелотти возглавил «селесао» еще до матчей отбора на ЧМ-2026 против Эквадора и Парагвая, которые запланированы на начало июня.

Утечка информации о переговорах с Анчелотти существенно осложнила дела Бразильской конфедерации футбола, так как в «Реале» пригрозили отказать Карло в выплате компенсации за досрочный уход из клуба, если коуч будет договариваться о новом месте работы до момента официального разрыва контракта с «бланкос».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу назначение тренера
Алексей Сливченко Источник: UOL Esporte
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