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  4. Марта КОСТЮК: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение»
WTA
01 мая 2025, 15:23 |
1749
3

Марта КОСТЮК: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение»

Реакция украинки и смех Сандры Заневской после скандального эпизода в матче с Соболенко

01 мая 2025, 15:23 |
1749
3
Марта КОСТЮК: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк на двух тай-брейках уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде.

На тай-брейке второго сета при счета 5:4 в пользу Марты на подачи Соболенко произошел скандальный эпизод – Арина отказалась подавать второй мяч из-за дождя, хотя судья изначально сказала продолжать игру, а затем еще и получила первый мяч после возобновления игры.

Во время того, как крыша на арене закрывалась, Костюк пошла к своему боксу. Марта был раздосадована таким поведением Соболенко и таким решением рефери: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение».

Фраза получилась достаточно забавно. По крайней мере, это очень понравилось ее тренеру Сандре Заневской.

1 мая в полуфинале тысячника в столице Испании с Соболенко встретится украинка Элина Свитолина. Поединок начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.

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Сандра Заневска Марта Костюк WTA Мадрид Арина Соболенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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DK2025
То, что бульбазавр - полнейшее г... - известно давно и может опровергаться только тайными ждунами хуютина. Их не спасает и то, что они - коверкая гугл - пишут на мове и придуриваются защитниками всех белоруссов.
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+5
Muskrat2
Відмовився подавати - отримай штрафне очко. Суддя має бути відсторонений. А з ватною потворою давно вже все зрозуміло. 
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+3
Serhii P.
Бульбашистка, там культурою і не пахне
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+3
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