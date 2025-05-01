Марта КОСТЮК: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение»

30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк на двух тай-брейках уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде.

На тай-брейке второго сета при счета 5:4 в пользу Марты на подачи Соболенко произошел скандальный эпизод – Арина отказалась подавать второй мяч из-за дождя, хотя судья изначально сказала продолжать игру, а затем еще и получила первый мяч после возобновления игры.

Во время того, как крыша на арене закрывалась, Костюк пошла к своему боксу. Марта был раздосадована таким поведением Соболенко и таким решением рефери: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение».

Фраза получилась достаточно забавно. По крайней мере, это очень понравилось ее тренеру Сандре Заневской.

1 мая в полуфинале тысячника в столице Испании с Соболенко встретится украинка Элина Свитолина. Поединок начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.