Марта КОСТЮК: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение»
Реакция украинки и смех Сандры Заневской после скандального эпизода в матче с Соболенко
30 апреля украинская теннисистка Марта Костюк на двух тай-брейках уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Мадриде.
На тай-брейке второго сета при счета 5:4 в пользу Марты на подачи Соболенко произошел скандальный эпизод – Арина отказалась подавать второй мяч из-за дождя, хотя судья изначально сказала продолжать игру, а затем еще и получила первый мяч после возобновления игры.
Во время того, как крыша на арене закрывалась, Костюк пошла к своему боксу. Марта был раздосадована таким поведением Соболенко и таким решением рефери: «Она никогда не получит награду за спортивное поведение».
Фраза получилась достаточно забавно. По крайней мере, это очень понравилось ее тренеру Сандре Заневской.
1 мая в полуфинале тысячника в столице Испании с Соболенко встретится украинка Элина Свитолина. Поединок начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.
LMAOOO https://t.co/PyGgRZ8IRS pic.twitter.com/xShuiP5D66— ۟ (@904tr) April 30, 2025
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