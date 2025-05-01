Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
WTA
01 мая 2025, 01:23 |
405
0

Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде

Полуфиналы тысячника в столице Испании: Соболенко – Свитолина, Гауфф – Свентек

01 мая 2025, 01:23 |
405
0
Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 апреля состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде и были определены пары 1/2 финала.

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка соревнований Ига Свентек в трех сетах с камбеком одолела победительницу Australian Open 2025 Мэдисон Киз.

Следующей соперницей польки будет четвертая сеяная Коко Гауфф. Американка обыграла Мирру Андрееву.

Украинская теннисистка Элина Свитолина без проблем прошла сенсационную японку Моюку Утидзиму, которая в столице Испании успела переиграть Онс Жабер, Джессику Пегулу и Екатерину Александрову.

Еще одна представительница Украины Марта Костюк в плотной борьбе уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, уступив ей на двух тай-брейках. Соболенко и станет следующей соперницей Элины.

Полуфиналы в Мадриде пройдут в пятницу, 1 мая.

WTA 1000 Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк [24] – 6:7 (4:7), 6:7 (7:9)
Моюка Утидзима – Элина Свитолина [17] – 2:6, 1:6

Мирра Андреева [7] – Коко Гауфф [4] – 5:7, 1:6
Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2] – 6:0, 3:6, 2:6

WTA 1000 Мадрид. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина [17]
Коко Гауфф [4] – Ига Свентек [2]

По теме:
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
Марта Костюк – Арина Соболенко. Это было достойно. Видеообзор матча
Соперница Свитолиной: Костюк навязала борьбу Соболенко в 1/4 финала Мадрида
WTA Мадрид Марта Костюк Арина Соболенко Моюка Утидзима Элина Свитолина Мирра Андреева Коко Гауфф Ига Свёнтек Мэдисон Киз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Футбол | 30 апреля 2025, 20:00 10
Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение
Лунин вызвал тревогу у Реала. Руководство приняло решение

Украинский вратарь может покинуть клуб

ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
Хоккей | 30 апреля 2025, 18:35 11
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии
ЧМ по хоккею в дивизионе Украины. Новый лидер, первое очко Японии

Два матча третьего игрового дня на ЧМ по хоккею

Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Разобралась за 53 минуты. Видеообзор
Теннис | 30.04.2025, 20:04
Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Разобралась за 53 минуты. Видеообзор
Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Разобралась за 53 минуты. Видеообзор
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 30.04.2025, 08:15
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Футбол | 30.04.2025, 09:09
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
29.04.2025, 10:55 10
Футбол
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 9
Футбол
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
29.04.2025, 12:07
Бокс
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
29.04.2025, 07:26 17
Бокс
«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
29.04.2025, 01:12
Футбол
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 11
Футбол
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
ВИДЕО. Мудрик купил себе новый автомобиль. Известна марка и цена машины
30.04.2025, 19:05 21
Футбол
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
29.04.2025, 06:23
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем