Без Костюк, но со Свитолиной. Известны пары 1/2 финала на турнире в Мадриде

30 апреля состоялись четвертьфинальные матчи на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде и были определены пары 1/2 финала.

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка соревнований Ига Свентек в трех сетах с камбеком одолела победительницу Australian Open 2025 Мэдисон Киз.

Следующей соперницей польки будет четвертая сеяная Коко Гауфф. Американка обыграла Мирру Андрееву.

Украинская теннисистка Элина Свитолина без проблем прошла сенсационную японку Моюку Утидзиму, которая в столице Испании успела переиграть Онс Жабер, Джессику Пегулу и Екатерину Александрову.

Еще одна представительница Украины Марта Костюк в плотной борьбе уступила первой ракетке мира Арине Соболенко, уступив ей на двух тай-брейках. Соболенко и станет следующей соперницей Элины.

Полуфиналы в Мадриде пройдут в пятницу, 1 мая.

WTA 1000 Мадрид. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Марта Костюк [24] – 6:7 (4:7), 6:7 (7:9)

Моюка Утидзима – Элина Свитолина [17] – 2:6, 1:6

Мирра Андреева [7] – Коко Гауфф [4] – 5:7, 1:6

Мэдисон Киз [5] – Ига Свентек [2] – 6:0, 3:6, 2:6

WTA 1000 Мадрид. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Элина Свитолина [17]

Коко Гауфф [4] – Ига Свентек [2]