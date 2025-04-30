Гауфф в четвертьфинале Мадрида наказала Андрееву и вышла на Свентек

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В четвертьфинале американка переиграла «нейтральную» седьмую сеяную Мирру Андрееву (WTA 7).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала

Мирра Андреева [7] – Коко Гауфф (США) [4] – 5:7, 1:6

В первой партии Коко отыграла два сетбола в десятом гейме на приеме.

Андреева и Гауфф провели третье очное противостояние. Представительница США добыла третью победу.

Коко одержала 25-ю победу над теннисистками из первой десятки рейтинга WTA. Следующей соперницей Гауфф будет вторая ракетка мира и действующая чемпионка соревнований Ига Свентек, которая в своем четвертьфинальном матче прошла Мэдисон Киз.

Ранее Коко и Ига играли между собой 14 раз. Полька выиграла 11 матчей.

Гауфф и Свентек образовали первую полуфинальную пару Мадрида – нижняя часть сетки. В верхней пройдут четвертьфиналы с участием украинок: Арина Соболенко – Марта Костюк, Моюка Утидзима – Элина Свитолина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева