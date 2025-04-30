Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гауфф в четвертьфинале Мадрида наказала Андрееву и вышла на Свентек
WTA
30 апреля 2025, 17:51 | Обновлено 30 апреля 2025, 19:25
1994
4

Гауфф в четвертьфинале Мадрида наказала Андрееву и вышла на Свентек

Коко разобралась с Миррой в двух сетах на престижном турнире в столице Испании

30 апреля 2025, 17:51 | Обновлено 30 апреля 2025, 19:25
1994
4
Гауфф в четвертьфинале Мадрида наказала Андрееву и вышла на Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В четвертьфинале американка переиграла «нейтральную» седьмую сеяную Мирру Андрееву (WTA 7).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала

Мирра Андреева [7] – Коко Гауфф (США) [4] – 5:7, 1:6

В первой партии Коко отыграла два сетбола в десятом гейме на приеме.

Андреева и Гауфф провели третье очное противостояние. Представительница США добыла третью победу.

Коко одержала 25-ю победу над теннисистками из первой десятки рейтинга WTA. Следующей соперницей Гауфф будет вторая ракетка мира и действующая чемпионка соревнований Ига Свентек, которая в своем четвертьфинальном матче прошла Мэдисон Киз.

Ранее Коко и Ига играли между собой 14 раз. Полька выиграла 11 матчей.

Гауфф и Свентек образовали первую полуфинальную пару Мадрида – нижняя часть сетки. В верхней пройдут четвертьфиналы с участием украинок: Арина Соболенко – Марта Костюк, Моюка Утидзима – Элина Свитолина.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
По теме:
Свитолина разгромила сенсационную японку и в полуфинале Мадрида ждет Костюк
Марта Костюк – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф Мирра Андреева WTA Мадрид Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Футбол | 29 апреля 2025, 18:45 13
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины
Шахтер против Динамо. Обнародовано время начала финала Кубка Украины

Матч за трофей состоится 14 мая в 18:30 в Житомире

Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Футбол | 30 апреля 2025, 09:09 4
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина
Реал определился с голкипером, который станет вторым номером вместо Лунина

Мадридский клуб давно следит за прогрессом Хоана Гарсии

Что это было? Свентек отдала Киз сет со счетом 0:6, но сумела победить
Теннис | 30.04.2025, 16:02
Что это было? Свентек отдала Киз сет со счетом 0:6, но сумела победить
Что это было? Свентек отдала Киз сет со счетом 0:6, но сумела победить
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Бокс | 30.04.2025, 08:32
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Даниэль ДЮБУА: Это 100%. Если бы не война в Украине, то Усик бы...
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Бокс | 30.04.2025, 10:40
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Команда Усика сделала Дюбуа подарок. Британец был очень недоволен
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Молодчинка!!! Досить з цієї Мірри титулів, обнагліла в свої 18, впевнений, що це тимчасова "зірочка"
Ответить
+5
Pavel_i_C0
Будь яка поразка рашистів дуже приємна. Ще б травму отримала 
Ответить
+4
Letifer
Ну і де те опудало з польским прапором біля ніка?
Ответить
+3
Saar
Не "нейтралку", а оркорашистку- терористку.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 9
Футбол
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
29.04.2025, 08:12 38
Футбол
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
29.04.2025, 21:34 9
Футбол
Три украинских волейболистки выиграли Лигу чемпионов Азии
Три украинских волейболистки выиграли Лигу чемпионов Азии
28.04.2025, 23:49 2
Волейбол
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
29.04.2025, 18:13 22
Теннис
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
29.04.2025, 12:07
Бокс
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
30.04.2025, 08:15
Хоккей
«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
«В это тяжело поверить». В Англии Арсенал призвали избавиться от Зинченко
29.04.2025, 01:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем