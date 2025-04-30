Гауфф в четвертьфинале Мадрида наказала Андрееву и вышла на Свентек
Коко разобралась с Миррой в двух сетах на престижном турнире в столице Испании
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф (США) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В четвертьфинале американка переиграла «нейтральную» седьмую сеяную Мирру Андрееву (WTA 7).
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/2 финала
Мирра Андреева [7] – Коко Гауфф (США) [4] – 5:7, 1:6
В первой партии Коко отыграла два сетбола в десятом гейме на приеме.
Андреева и Гауфф провели третье очное противостояние. Представительница США добыла третью победу.
Коко одержала 25-ю победу над теннисистками из первой десятки рейтинга WTA. Следующей соперницей Гауфф будет вторая ракетка мира и действующая чемпионка соревнований Ига Свентек, которая в своем четвертьфинальном матче прошла Мэдисон Киз.
Ранее Коко и Ига играли между собой 14 раз. Полька выиграла 11 матчей.
Гауфф и Свентек образовали первую полуфинальную пару Мадрида – нижняя часть сетки. В верхней пройдут четвертьфиналы с участием украинок: Арина Соболенко – Марта Костюк, Моюка Утидзима – Элина Свитолина.
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