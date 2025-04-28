Без Месси и Суареса. Интер Майами и Даллас выдали безумный матч в MLS

«Интер Майами» провел безумный матч против Далласа в регулярном чемпионате MLS. Подопечные Хавьера Маскерано дома потупились сопернику из Техаса, трижды поразившему ворота гостей (3:4).

Счет уже на 9 минуте игры открыли футболисты Далласа – Шакилл Мур поразил ворота Дрейка Коллендера. Хозяева быстро отыгрались усилиями форварда Фафа Пико, установившего паритет на 16 минуте игры. На 29 минуте встречи Интер Майами вышел вперед – эквадорский форвард Аллен Обандо прошил голкипера гостей.

На 56 минуте игры парагвайский защитник «Интера» Эктор Давид Мартинес вновь поразил ворота «Далласа», увеличив преимущество своей команды до двух мячей. Но гости и не думали сдаваться, устроив безумный камбек. Английский защитник Осазе Урхогиде сократил отставание Далласа на 65 минуте игры. Уже на 69 «Далласу» удалось сравнять счет во встрече усилиями Хулио Сантоса. В концовке встречи Педриньо забил очередной гол и принес Далласу победу в безумном матче.

Лионель Месси, Луис Сурес и Хорди Альба пропускали этот матч. Хавьер Маскерано дал отдохнуть своим лидерам перед ответным матчем против «Ванкувера» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Матч «Интер Майами» – «Ванкувер» состоится первого мая. Стартовый свисток раздастся в 3:00 по киевскому времени.

Major League Soccer, 10-й тур. 28 апреля

Интер Майами – Даллас – 3:4

Голы: Пико, 16, Обандо, 29, Мартинес, 56 – Мур, 9, Ургохиде, 65, Сантос, 69, Педриньо, 81