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МЛС США
Интер Майами
28.04.2025 00:00 – FT 3 : 4
Даллас
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Major League Soccer
28 апреля 2025, 10:44 | Обновлено 28 апреля 2025, 10:47
111
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Без Месси и Суареса. Интер Майами и Даллас выдали безумный матч в MLS

Команда Хавьера Маскерано уступила в матче 10 тура MLS

28 апреля 2025, 10:44 | Обновлено 28 апреля 2025, 10:47
111
0
Без Месси и Суареса. Интер Майами и Даллас выдали безумный матч в MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер Майами

«Интер Майами» провел безумный матч против Далласа в регулярном чемпионате MLS. Подопечные Хавьера Маскерано дома потупились сопернику из Техаса, трижды поразившему ворота гостей (3:4).

Счет уже на 9 минуте игры открыли футболисты Далласа – Шакилл Мур поразил ворота Дрейка Коллендера. Хозяева быстро отыгрались усилиями форварда Фафа Пико, установившего паритет на 16 минуте игры. На 29 минуте встречи Интер Майами вышел вперед – эквадорский форвард Аллен Обандо прошил голкипера гостей.

На 56 минуте игры парагвайский защитник «Интера» Эктор Давид Мартинес вновь поразил ворота «Далласа», увеличив преимущество своей команды до двух мячей. Но гости и не думали сдаваться, устроив безумный камбек. Английский защитник Осазе Урхогиде сократил отставание Далласа на 65 минуте игры. Уже на 69 «Далласу» удалось сравнять счет во встрече усилиями Хулио Сантоса. В концовке встречи Педриньо забил очередной гол и принес Далласу победу в безумном матче.

Лионель Месси, Луис Сурес и Хорди Альба пропускали этот матч. Хавьер Маскерано дал отдохнуть своим лидерам перед ответным матчем против «Ванкувера» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Матч «Интер Майами» – «Ванкувер» состоится первого мая. Стартовый свисток раздастся в 3:00 по киевскому времени.

Major League Soccer, 10-й тур. 28 апреля

Интер Майами – Даллас – 3:4

Голы: Пико, 16, Обандо, 29, Мартинес, 56 – Мур, 9, Ургохиде, 65, Сантос, 69, Педриньо, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Pedrinho (Даллас).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Андерсон Хулио (Даллас).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Osaze Urhoghide (Даллас).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эктор Мартинес (Интер Майами).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Allen Obando (Интер Майами).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Шакил Мур (Даллас).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Шакил Мур (Даллас).
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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