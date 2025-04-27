28 апреля на «Чейз Стэдиум» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором Интер Майами встретится с ФК Даллас. Поединок начнется в 00:00 по киевскому времени.

Интер Майами

Команда уже не самая молодая франшиза в соккере. Но все же опыта ей не хватает, и это явно сказалось в прошлом сезоне. Лучший клуб регулярного чемпионата МЛС вылетел от первого же соперника в плей-офф! Тем не менее Бэкхем продолжает собирать ветеранов Барселоны. После Месси тут появились Бускетс, Альба и, год назад, Луис Суарес. Теперь пришел еще и Маскерано, впрочем, он уже занял тренерский пост.

Начинает Хавьер при крайне напряженном графике - его новые подопечные ведут борьбу в Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Были проблемы там только с Лос-Анджелесом, но в итоге и его дома обыграли с нужным счетом. Первый полуфинал в Ванкувере с Уайткэпс был на этой неделе провален - уступили 0:2, и нужно не минимально выигрывать во Флориде. Поражение в Калифорнии оставалось единственным в сезоне, но при этом в МЛС с Торонто и Чикаго Файр были ничьи. Впрочем, в прошлом туре обыграли Коламбус Крю.

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ФК Даллас

Клуб в этом году будет отмечать тридцатилетний юбилей с момента создания - для футбола США весомый возраст. Но именно в прошлом сезоне наметились проблемы. Впервые за три года не получилось выйти в плей-офф, причем в своей конференции представитель Техаса был только 11-м.

В конце осени тренером стал Эрик Квилл, что когда-то тут был футболистом. Активно тасовали и состав, впрочем, громких подписаний не было. Да и результаты были на старте посредственные, когда выигрывали практически столько же, сколько и уступали. В гостях у Миннесотты в прошлом туре ограничились нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Пока что клуб из Фриско не уступал сопернику из Флориды: 2 победы и ничья в МЛС, ничья 4:4 в 1/8 финала Кубка Лиг-2023. Но там, правда, по пенальти дальше пошли Месси и компания.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев, что закономерно. Но, кажется, пара не обеспечит запредельную зрелищность - ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua Интер Майами Даллас Тотал меньше 3.5 1.60 Сделать ставку

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