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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
26.04.2025 15:30 – FT 0 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 17:33 | Обновлено 26 апреля 2025, 17:56
818
5

Жертвы ветра и расточительства. ЛНЗ и Кривбасс голов не забивали

Командам нужны были три очка, но решающего шага в их направлении так никто и не сделал

26 апреля 2025, 17:33 | Обновлено 26 апреля 2025, 17:56
818
5
Жертвы ветра и расточительства. ЛНЗ и Кривбасс голов не забивали
УПЛ

Текущий сезон украинской Премьер-лиги отмечается тем, что практически ни одна из команд не может чувствовать себя защищенной на своих текущих позициях в турнирной таблице. Все за что-то борются: кто-то — за выживание, кто-то — за еврокубки. И поэтому каждую неделю получается так, что у нас есть множество пар, которым фактически нечего делить непосредственно между собой в очных встречах, однако в глобальном контексте каждое очко имеет очень большое значение. А значит, становится все интереснее за всем этим наблюдать.

Вот и в игре между черкасским ЛНЗ и криворожским «Кривбасом», казалось бы, не стоит и искать прямого контакта между коллективами. Но нет — команда Романа Григорчука с течением времени опустилась в таблице настолько низко из-за неудачных выступлений, что теперь явно не может чувствовать себя в безопасности неподалеку от зоны переходных матчей. А у коллектива Юрия Вернидуба все просто — «красно-белые» снова хотят в еврокубки, но для этого нужно как-то опередить «Полесье» и «Карпаты», а не ждать до последнего тура и очного противостояния против «волков».

Черкассы в этот день встретили нас вроде бы весенней погодой с ласковым солнышком, что создавало предпосылки для хорошего футбола, однако на втором плане постоянно присутствовал сильный ветер, и в итоге мяч летел совершенно не теми путями, на которые ожидали футболисты. Это скорректировало ход событий в первом тайме настолько, что в конечном итоге мы смотрели больше на борьбу, чем на опасные моменты.

Но без них дело все же не обошлось. Стандарты в таких погодных условиях играли важную роль, и по одной подаче с каждой стороны все же нашли головы Каплиенко и Сосы, однако вратари с обеих сторон поля реагировали молниеносно, так что забитых мячей мы так и не увидели до перерыва. Как и во время попытки Микитишина рвануть к левому флангу штрафной, чтобы забить соперникам «в раздевалку» – удар не попал в створ ворот.

Во второй половине матча команда Вернидуба снова сыграла слабее, чем в первой. Это в итоге даже по статистике было заметно, так как соперники не просто отыграли отставание по количеству ударов, а даже значительно перегнали гостевой коллектив. Другое дело – какими были эти удары в исполнении ЛНЗ.

Если говорить о превращении количества в качество, то момент с промахом Яшари на 57-й минуте просто невозможно оставить без внимания. Тогда в центре штрафной перед пустыми воротами косовару вообще никто не мешал пробить с передачи Момо и, возможно, на этом в этой игре можно было ставить точку. Однако игрок «сиреневых» промахнулся понятным только ему способом.

Еще несколько неплохих атак хозяев были проведены и после этого, но наиболее эмоционально острой среди них можно было бы считать ту, по итогам которой арбитр даже назначил пенальти в ворота «Кривбаса» за фол Юрчеца против Пасича. Но Андрия Коваленка тогда чрезвычайно быстро исправил лайнсмен – офсайд у игрока линии атаки, и никто даже испугаться не успел. Да и не было от чего в этой игре пугаться – всем, казалось, хватало этого одного зачетного балла, который получила каждая из сторон.

Следующий матч черкасский ЛНЗ проведет дома против луганской «Зори», тогда как криворожский «Кривбас» будет гостить у львовского «Руха».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Бессала – 6,0, Драмбаев – б/о, Салиху – б/о, Ноникашвили – б/о.

«Кривбасс» (замены): Икенна – 6,0, Конате – 6,0, Ндомбази – 6,0, Лунев – б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

ЛНЗ – «Кривбасс» - 0:0

Предупреждения: Путря, 34, Танковский, 55, Яшари, 69, Тилль, 84 – Понедельник, 9, Микитишин, 71

ЛНЗ: Кучеренко – Каплиенко (Драмбаев, 75), Муравский (Салиху, 75), Дайко, Путря – Танковский (Ноникашвили, 80) – Эйнел (Молло, 23), Тилль, Яшари, Г. Пасич – Момо.

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Романчук, Понедельник (Икенна, 46), Юрчец – Вакулко, Илич (Конате, 63) – Микитишин (Ндомбази, 73), Твердохлеб (Лунев, 86), Д. Кузык – Соса.

Арбитр: Андрей Коваленко (Полтава).

Стадион: «Центральный» (Черкассы).

Удары (в створ): 11 (2) – 7 (2)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 2 – 2.

ЛНЗ - КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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RKarp
Кривбас з такою грою не заслуговує на 4-те місце.
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+3
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Pecheneg2010
Какая-то обиженная фанатка Кривбасса со всех аккаунтов минусует беспалевно)
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0
Pecheneg2010
Кривое дно сегодня показало, что 4 место они не заслуживают никак. Полесье или Карпаты должны разыграть путевку в ЛК.
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-3
R1d3r
Отскочили кривые.
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-3
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