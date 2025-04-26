ЛНЗ Черкассы

26 апреля состоялся матч чемпионата Украины по футболу между ЛНЗ и Кривбассом в рамках 26 тура УПЛ.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

ЛНЗ в турнирной таблице идет на 10-й позиции с 27 пунктами, а вот Кривбасс находится на шестой позиции с 39 пунктами.

Чемпионат Украины. 26-й тур

ЛНЗ – Кривбасс 0:0