ЛНЗ Черкассы

26.04.2025 15:30 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига26 апреля 2025, 18:56 |
23
0
ЛНЗ – Кривбасс – 0:0. Команды забыли про голы. Обзор матча УПЛ
Фрагменты матча УПЛ
26 апреля 2025, 18:56 |
23
0
26 апреля состоялся матч чемпионата Украины по футболу между ЛНЗ и Кривбассом в рамках 26 тура УПЛ.
Встреча завершилась со счетом 0:0.
ЛНЗ в турнирной таблице идет на 10-й позиции с 27 пунктами, а вот Кривбасс находится на шестой позиции с 39 пунктами.
Чемпионат Украины. 26-й тур
ЛНЗ – Кривбасс 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 апреля 2025, 04:57 2
Киевская команда опережает принципиального соперника на одно очко
Футбол | 26 апреля 2025, 18:46 0
Килиан Мбаппе начнет матч на скамейке запасных
Футбол | 25.04.2025, 20:55
Футбол | 26.04.2025, 11:31
Теннис | 25.04.2025, 19:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.04.2025, 13:05 1
24.04.2025, 22:50 2
24.04.2025, 19:31 7
25.04.2025, 07:48 5
25.04.2025, 21:57 10
25.04.2025, 09:04 5
24.04.2025, 19:17 6
24.04.2025, 18:44