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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
26.04.2025 15:30 – FT 0 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 18:56 |
23
0

ЛНЗ – Кривбасс – 0:0. Команды забыли про голы. Обзор матча УПЛ

Фрагменты матча УПЛ

26 апреля 2025, 18:56 |
23
0
ЛНЗ – Кривбасс – 0:0. Команды забыли про голы. Обзор матча УПЛ
ФК Кривбасс

26 апреля состоялся матч чемпионата Украины по футболу между ЛНЗ и Кривбассом в рамках 26 тура УПЛ.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

ЛНЗ в турнирной таблице идет на 10-й позиции с 27 пунктами, а вот Кривбасс находится на шестой позиции с 39 пунктами.

Чемпионат Украины. 26-й тур

ЛНЗ – Кривбасс 0:0

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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