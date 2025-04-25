В субботу, 26-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся черкасский ЛНЗ и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет в Черкассах, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:30.

Команда Юрия Вернидуба все еще находится в погоне за местом в еврокубках, но ее позиции по отношению к «Карпатам» и «Полесью» все еще не наилучшие. Улучшить ситуацию можно в игре против коллектива Романа Григорчука, который вроде бы и сменил тренера во время зимней паузы, но результаты от этого не улучшились. Пришлось менять еще и сотрудников в структуре клуба. А ведь «сиреневые» себе еще не гарантировали спокойной жизни в конце сезона!

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua ЛНЗ Черкассы Кривбасс Ничья 3.25 Сделать ставку

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