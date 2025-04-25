ЛНЗ Черкассы

В субботу, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся черкасский клуб ЛНЗ и криворожский «Кривбасс». Игра пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена», начало – в 15:30.

ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ после серии последних неудачных матчей оказался в группе клубов, которые примыкают в аутсайдерам. Сейчас команда занимает 11-е место в турнирной таблице кампании, имея в активе 26 очков.

В четырех последних поединках черкасцы набрали только одно очко. В предыдущем туре они сыграли вничью 0:0 с «Ингульцом», а до этого проиграли три поединка подряд – с «Полесьем» (0:1), «Черноморцем» (0:1) и «Шахтером» (1:4). В результате на момент старта 26-го тура сезона подопечные Романа Григорчука в таблице сезона-2024/2025 находятся лишь в трех очках от «Левого Берега», который идет 13-м, возглавляя арьергард пелотона.

ЛНЗ в нынешней кампании на своем поле не достаточно убедителен, как и в сезоне, в целом. На его счету в родных Черкассах 5 побед и одна ничья при шести поражения. В двух последних поединках дома черкасцы проиграли («Полесью» и «Шахтеру», о чем ранее уже упоминалось).

Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» подходит к матчу против ЛНЗ на 6-й позиции в турнирной таблице УПЛ с 38 очками в активе.

В последнем матче сезона-2024/2025 подопечные Юрия Вернидуба обыграли «Зарю» на своем поле со счетом 3:0. Эта победа закрыла череду из трех неудач, в которых криворожцы проиграли поочередно «Александрии» (0:1), «Динамо» (0:2) и «Шахтеру» (1:2) в доигровке встречи 5-го тура.

«Чем были вызваны замены [в матче против «Зари»]? Ну, смотрите, первая замена: я понимал, что счет уже 2:0. Вышел Макс Лунев. Иличу дали немножко отдохнуть, потому что через 5-6 дней снова игра - на выезде против ЛНЗ. Поэтому поберегли его и дали шанс Максу. Я так скажу, сегодня каждый из ребят, кто вышел на замену, все порадовали. Молодые Каменский, Мулык: ребята прогрессируют, почему не давать им шанс. У Дибанго была желтая карточка, и я не хотел рисковать, чтобы, не дай Бог, где-то было удаление или еще что-то. Также дал ему возможность отдохнуть и лучше подготовиться к игре с ЛНЗ. Поэтому перевел Кузыка на левый фланг, он также может играть на этой позиции», – сказал Вернидуб среди прочего после победы над ЛНЗ.

Статистика встреч

Клубы провели между собой в истории четыре очных поединка.

В 2018 году они впервые встретились друг с другом – это был поединок в 1/32 финала Кубка Украины. После ничьей 1:1 в основное и дополнительное время по пенальти победил «Кривбасс» – 4:2.

В УПЛ команды провели три матча. Все они завершились победами криворожцев. В сезоне-2023/2024 «Кривбасс» выиграл дома 2:0, а в гостях победил со счетом 3:0. В первом круге нынешней кампании команда Вернидуба на своем поле обыграла ЛНЗ со счетом 3:1.

Прогноз на противостояние

В матче нет явного фаворита, согласно мнению экспертов, что, в принципе, и не удивительно. Домашние стены для ЛНЗ не являются тем фактором, который может гарантировать команде успех, тем более в противостоянии с таким коллективом как криворожский, которому, по большому счету, без большой разницы, где играть. Исходя из этого, в поединке стоит ожидать ничейный результат.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Дайко, Каплиенко, Танковский, Макуана, Яшари, Тиль, Эйнел Сауреш, Момо.

«Кривбасс»: Клищук – Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго, Илич, Вакулко, Кузык, Микитишин, Твердохлеб, Соса.

Прогноз Sport.ua ЛНЗ Черкассы Кривбасс Ничья 3.25 Сделать ставку

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