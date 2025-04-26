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Первая лига
Металлист 1925
26.04.2025 15:00 - : -
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 апреля 2025, 12:10 | Обновлено 26 апреля 2025, 12:16
129
0

Металлист 1925 – Агробизнес, другие матчи тура. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги

26 апреля 2025, 12:10 | Обновлено 26 апреля 2025, 12:16
129
0
Металлист 1925 – Агробизнес, другие матчи тура. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист 1925

26 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 26 апреля 2025

  • 12:00. Металлург Запорожье – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 13:30. Диназ Вышгород – Подолье Хмельницкий
  • 15:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Металлург Запорожье – Прикарпатье Ивано-Франковск

13:30. Диназ Вышгород – Подолье Хмельницкий

15:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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