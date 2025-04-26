Металлист 1925 – Агробизнес, другие матчи тура. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги
26 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 26 апреля 2025
- 12:00. Металлург Запорожье – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 13:30. Диназ Вышгород – Подолье Хмельницкий
- 15:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
12:00. Металлург Запорожье – Прикарпатье Ивано-Франковск
13:30. Диназ Вышгород – Подолье Хмельницкий
15:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск
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