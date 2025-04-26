В субботу, 26 апреля состоится матч 4-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Металлистом 1925» и «Агробизнесом». Игра начнется в 15:00 по киевскому времени.

Металлист 1925

Хорошую игру в этом сезоне демонстрирует новичок лиги. На данный момент клуб с 28 очками занимает 5 место в группе, однако расстояние от 2-й позиции, на которой сейчас находится «Кудровка» составляет всего 1 очко. Из Кубка Украины команда вылетела в 1/16 после разгромного поражения 4:0 от ровенского «Вереса».

Агробизнес

Команда имеет два совершенно разных периода в этом сезоне. За первые 9 туров коллектив получил 9 выигрышей и 27 очка, что позволяло считать его главным фаворитом на повышение. Однако за последние 8 матчей клуб не смог одержать ни одной победы и сейчас занимает 4 место в чемпионате с 29 очками на счету. Из кубка «Агробизнес» вылетел еще в 1/64 от «ФК Николаев».

Личные встречи

За всю историю этого противостояния было сыграно 8 игр, в 6 из которых победу одерживал «Металлист 1925», а еще в 2 поединках торжествовал «Агробизнес». Последний официальный поединок состоялся еще в 2021 году, но после того команды сыграли еще 2 товарищеских матча – у обоих победили харьковчане.

Интересные факты

Последняя официальная победа «Агробизнеса» состоялась еще 9 октября прошлого года. Тогда команда минимально обыграла Буковину.

«Металлист 1925» имеет лучшую оборону в этом сезоне Первой лиги – 13 пропущенных мячей за 17 матчей. Такие же показатели имеют «Эпицентр» и «Кудровка».

В последних 5 матчах чемпионата «Агробизнес» получил всего 1 очко, забив при этом всего 1 и пропустив 7 голов.

Возможные стартовые составы

Металлист 1925: Варакута – Снурицын, Имереков, Салюк, Капинус – Мафвента – Рашица, Чурко, Юрченко, Гаджиев – Мба

Агробизнес: Подковка – Лень, Зинь, Сидоренко, Гаврушко – Павлюк – Семка, Казак, Толочко, Касимов – Войтиховский

Прогноз

Учитывая очень плохую форму «Агробизнеса» в последних матчах, я поставлю на победу «Металлиста 1925» с форой -1.5 и коэффициентом 2.01.

Прогноз Sport.ua Металлист 1925 Агробизнес Металлист 1925 с форой - 1.5 2.01 Сделать ставку

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