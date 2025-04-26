Металлист 1925 разгромил конкурента и поднялся в топ-2 Первой лиги
Харьковчане выиграли 4:0 с классным голом Юрченко
В матче чемпионской группы Первой лиги Металлист 1925 на своем поле разгромил Агробизнес со счетом 4:0. Отметим классный гол Владлена Юрченко со штрафного.
Харьковская команда набирает 31 пункт и поднимается на второе место. Лидирует Эпицентр с 38 очками, а третье место занимает Кудровка с 29 баллами.
Кризисный Агробизнес опускается на пятое место.
Первая лига. Чемпионская группа. 4-й тур
Металлист 1925 – Агробизнес 4:0
Голы: Ари Моура, 30 (с пен), 56, Рашица, 35, Юрченко, 68
Группа выбывание
Металлург Запорожье – Прикарпатье 0:2
Голы: Цюцюра, 27 Бучакчийський, 57
Диназ – Подолье 1:1
Голы: Кириченко, 15 – Волошин, 33 (в свои ворота)
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