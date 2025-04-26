Металлист 1925 разгромил конкурента и поднялся в топ-2 Первой лиги

В матче чемпионской группы Первой лиги Металлист 1925 на своем поле разгромил Агробизнес со счетом 4:0. Отметим классный гол Владлена Юрченко со штрафного.

Харьковская команда набирает 31 пункт и поднимается на второе место. Лидирует Эпицентр с 38 очками, а третье место занимает Кудровка с 29 баллами.

Кризисный Агробизнес опускается на пятое место.

Первая лига. Чемпионская группа. 4-й тур

Металлист 1925 – Агробизнес 4:0

Голы: Ари Моура, 30 (с пен), 56, Рашица, 35, Юрченко, 68

Группа выбывание

Металлург Запорожье – Прикарпатье 0:2

Голы: Цюцюра, 27 Бучакчийський, 57

Диназ – Подолье 1:1

Голы: Кириченко, 15 – Волошин, 33 (в свои ворота)

Турнирная таблица