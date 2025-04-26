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Первая лига
Металлист 1925
26.04.2025 15:00 – FT 4 : 0
Агробизнес
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Украина. Первая лига
26 апреля 2025, 17:03 | Обновлено 26 апреля 2025, 17:32
659
1

Металлист 1925 разгромил конкурента и поднялся в топ-2 Первой лиги

Харьковчане выиграли 4:0 с классным голом Юрченко

26 апреля 2025, 17:03 | Обновлено 26 апреля 2025, 17:32
659
1
Металлист 1925 разгромил конкурента и поднялся в топ-2 Первой лиги
ФК Металлист 1925

В матче чемпионской группы Первой лиги Металлист 1925 на своем поле разгромил Агробизнес со счетом 4:0. Отметим классный гол Владлена Юрченко со штрафного.

Харьковская команда набирает 31 пункт и поднимается на второе место. Лидирует Эпицентр с 38 очками, а третье место занимает Кудровка с 29 баллами.

Кризисный Агробизнес опускается на пятое место.

Первая лига. Чемпионская группа. 4-й тур

Металлист 1925 – Агробизнес 4:0
Голы: Ари Моура, 30 (с пен), 56, Рашица, 35, Юрченко, 68

Группа выбывание

Металлург Запорожье – Прикарпатье 0:2
Голы: Цюцюра, 27 Бучакчийський, 57

Диназ – Подолье 1:1
Голы: Кириченко, 15 – Волошин, 33 (в свои ворота)

Турнирная таблица

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Металлист 1925 Агробизнес Первая лига Украины Металлург Запорожье Прикарпатье Ивано-Франковск Диназ Вышгород Подолье Хмельницкий
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Mr.Frost
Обіграли Агро якому вже нічого не потрібно. Як далі з конкурентами?
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