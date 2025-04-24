Н. Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Мадриде
24 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WТА 1000 в Мадриде, Испания.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) сыграют против тандема Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия). Поединок начнется ориентировочно в 18:20 по Киеву.
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Это будет вторая встреча дуэтов. Счет 1:0 в пользу Пановой и Штоллар.
Победительницы противостояния во втором круге сыграют либо против Сэ Шувэй и Остапенко, либо против Михаликовой и Николлс.
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