Н. Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WТА 1000 в Мадриде, Испания.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань (Китай) сыграют против тандема Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия). Поединок начнется ориентировочно в 18:20 по Киеву.

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Это будет вторая встреча дуэтов. Счет 1:0 в пользу Пановой и Штоллар.

Победительницы противостояния во втором круге сыграют либо против Сэ Шувэй и Остапенко, либо против Михаликовой и Николлс.

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