РУСИН: «Я приехал в Сандерленд без знания английского и не пройдя сборы»

Украинский нападающий Назарий Русин, выступающий за хорватский «Хайдук» на правах аренды из «Сандерленда», рассказал о своих выступлениях за английский клуб:

«Как меня принял в «Сандерленде» тренер Тони Моубрей? Когда я приехал, мы поговорили, и тренер сказал, что хотел меня и рассчитывает на меня. Он понимал, что я не прошел сборы и был вынужден знакомиться с командой уже по ходу чемпионата. Мы договорились постепенно вводить меня в состав. Тренер объяснил: Не переживай, я дам тебе три-четыре игры почувствовать себя, чтобы ты не боялся ошибиться. Так я сначала сыграл 10 минут, потом 15, потом 20. В какой-то момент он сказал, что я выйду в старте.

Что помешало реализовать себя? Не хочется себя оправдывать. Думаю, немного помешало то, что я присоединился к команде слишком поздно, не прошел сборы и не имел времени на адаптацию. То есть сразу попал в круговорот, когда приходилось привыкать к новым реалиям уже по ходу сезона. Плюс последний месяц перед трансфером я не играл и даже не тренировался в «Заре» из-за проблем с пахами. Все это время восстанавливался.

Пропустил 9 туров прошлого сезона из-за какой-то травмы? У меня образовался тромб в икре. Я вообще впервые в жизни такое увидел. Вдруг начал болеть мышца, и с каждым днем все сильнее. Сделали обследование – оказалось, тромб. Пил таблетки для разжижения крови. Пришлось на два месяца забыть о футболе.

В Англии знания языка вообще были на нуле. Когда ты находишься с командой 24/7 и не говоришь на английском – это очень тяжело. Я понимаю, что это моя проблема, а не команды или штаба. Мне нужно было знать язык. Ехал с мыслями, что выучу по ходу. В любом случае, думаю, что получил бесценный опыт. Сколько времени понадобилось, чтобы привыкнуть? Думаю, месяцев 7–8. После этого стало легче с языком и в плане общения.

Считаю, что Чемпионшип – это топ-6 лиг. Люди думают, что это не слишком высокий уровень, но вы не можете представить, какая там интенсивность! Не скажу, что там все команды классные, но в чемпионате 46 туров, игры каждые три дня. Рубка страшная.

Нужна ли доверие от тренера? Каждый футболист хочет попасть к своему тренеру, который ему доверяет, чьи требования он знает и с которым комфортно работать. Вам это скажут 11 из 10 игроков. По собственному опыту уже понял: надо идти туда, где тебя хочет тренер, а не спортивный директор, агенты или кто-то еще. Вообще думаю, что я – специфический футболист. У меня специфический характер. И да, мне нужно чувствовать веру тренера.

Конечно, лучше играть дома. Дом есть дом. Смена трех тренеров за 1,5 года в «Сандерленде»? Конечно, это тяжело, когда ты идешь к одному тренеру, а потом приходит другой. Но в футболе надо уметь адаптироваться ко всему.

Кто из тренеров больше всего доверял? Ну, наверное, лучше всего было при Майкле Биле в начале прошлого года, когда мне удалось за короткий промежуток забить два гола. Но на этом все и закончилось. Потом и его убрали.

Нынешний тренер «Сандерленда» Режис Ле Бри? Я с ним ни разу не разговаривал. Тренер относился ко мне, как ко всем, но по ходу сезона дал понять, что рассчитывает на других. В команду пришли новые нападающие. И если в первые два месяца я еще выходил на замены на 10–15 минут, то потом вообще перестал появляться на поле. Бывали тренировки, где я играл на позиции правого защитника. Такое бывает. Мог бы обидеться, но решил продолжать работать на полную и держать себя в форме, чтобы зимой уйти.

Как решилось, что я покину команду? Была встреча с спортивным директором и помощниками тренера. Они сказали, что нужно что-то решать. А что тут решать? Сошлись на том, что мне нужно играть в другом месте. Возможен ли вариант возвращения в «Сандерленд»?

Я ушел в аренду в «Хайдук» до лета. Но, насколько я знаю, именно «Сандерленд» настаивал на включении опции выкупа в договор. Такая у них позиция.

Посмотрим, что будет летом. Ты планируешь, а Бог рушит. Важно, чтобы меня хотел тренер, и еще теперь важно играть на позиции вингера. Последний раз я играл на этой позиции у Патрика в «Заре», и с тех пор прошло уже почти два года. Это немного болезненная тема. Возможно, я вернусь в Украину».