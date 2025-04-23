Экс-игрок Динамо: «В Киеве мне поставили ультиматум. Это было нечестно»

Бывший форвард киевского «Динамо» Назарий Русин рассказал о периоде своей карьеры, когда выступал в чемпионате Украины:

– Насколько вы были близки к ЛНЗ, куда вас сватали длительное время в течение зимнего трансферного окна?

– Я в очень хороших отношениях с Романом Иосифовичем Григорчуком (наставник «Черноморца в 2022–24 годах. Русин играл в одесском клубе на правах аренды – прим). Мы общались, но... Хотелось еще попробовать в Европе.

– Говорят, в 2022 году вы очень не хотели переходить из «Черноморца» Григорчука в «Зарю».

– Тогда «Динамо», которому я принадлежал, поставило передо мной ультиматум: либо еду в «Зарю», либо возвращаюсь в Киев и не играю. Это было нечестно по отношению к Григорчуку, ведь мы два месяца тренировались на сборах и готовились к чемпионату.

У меня тогда был такой период, что я полтора года практически не играл. Сначала в Мирчи Луческу в «Динамо», потом в варшавской «Легии», а дальше еще и в «Днепре-1». После того, как Иосифович ко мне относился, как мы разговаривали, я понял, что у этого тренера наконец-то начну получать игровую практику.

Однако так случилось, что в «Заре» я попал к Патрику ван Леувену, и уже через год оказался в «Сандерленде». Наверное, все делается к лучшему, – признался Русин.

В текущем сезоне Назарий играет в аренде в хорватском «Хайдуке», однако его контракт принадлежит английскому «Сандерленду». Русин провел десять матчей в чемпионате Хорватии, на его счету – одна результативная передача.