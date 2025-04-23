Украинский форвард простил долг клубу УПЛ, чтобы перебраться в Англию
Назарий Русин вспомнил свой переход в английский «Сандерленд»
Украинский форвард Назарий Русин вспомнил свой переход в Сандерленд из луганской Зари. Футболист признался, что простил некоторые долги украинскому клубу, чтобы перебраться в Англию.
– Как состоялся ваш трансфер в Сандерленд?
– От этого клуба был конкретный интерес, и они заплатили те деньги, которые хотел президент Зари Евгений Геллер. Я тоже хотел попробовать себя в Англии.
– Действительно ли Заря так и не выплатила вам премию за третье место и последнюю зарплату?
– Да. Мой переход в Сандерленд состоялся в последний день трансферного окна. Все проходило в спешке, и я подписал документы, что у меня нет никаких финансовых претензий к Заре.
Премиальные третьи места не были прописаны в контракте. Хотя пацанам их потом выплатили. Я ничего не получил. Считаю, что это вопрос солидности. Провел два хороших периода в Заре при Викторе Скрипнике и ван Леувене, и клуб заработал на мне приличные, как для себя, средства. Могли бы поблагодарить, выплатив мне деньги, которые я заслужил. Ну, уж как есть.
Всего в составе Сандерленда Русин провел 32 поединка во всех официальных турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу. Контракт Назария с английским клубом действует до 30 июня 2027 года.
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