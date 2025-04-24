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Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 24 апреля 2025, 04:04
18
0

РУСИН: «Сейчас начал играть за Хайдук. Приятно работать с Гаттузо»

Украинский нападающий выступает в Хорватии на правах аренды из Сандерленда

24 апреля 2025, 03:41 | Обновлено 24 апреля 2025, 04:04
18
0
РУСИН: «Сейчас начал играть за Хайдук. Приятно работать с Гаттузо»
ФК Хайдук. Назарий Русин

Украинский нападающий Назарий Русин, выступающий за хорватский «Хайдук» на правах аренды из английского «Сандерленда», рассказал об иностранном этапе своей карьеры:

«Как дела в «Хайдуке»? Всё хорошо. Сейчас начал играть. Впечатления от новой команды положительные, ведь она борется за чемпионство. Здесь очень классные фанаты, но специфические. Клуб уже 20 лет не выигрывал национальное первенство, и все этого очень хотят и ждут. Дай Бог, удастся подарить городу праздник. Думаю, тут будет невероятная атмосфера.

Главный тренер Дженнаро Гаттузо? Мне кажется, что сейчас он такой же тренер, каким в прошлом был игроком – много страсти к игрокам и футболу. Как человек, если честно, очень классный. Ко всем относится одинаково. С ним приятно работать, но тяжело. У него сложные тренировки, и он требователен как к нам, так и к самому себе. Это что-то новое для меня. Прикольно.

Он ни разу не ставил себя выше кого-то в команде, рассказывая, что выигрывал чемпионат мира или ещё что-то. Повторюсь, ко каждому относится с уважением. Топ.

Как состоялся переход в «Хайдук»? Поскольку тренерский штаб «Сандерленда» на меня не рассчитывал, я ещё с ноября начал общаться со своим агентом Вадимом Шаблием по поводу того, чтобы либо перейти куда-то полноценно, либо в аренду. Хотел играть в футбол.

Вариант с «Хайдуком» появился в декабре, но всё как-то затянулось. Потом уже в январе меня спросили: «Готов перейти в «Хайдук»?» Ответил: «Да, я хочу уйти».

Это большая команда в Хорватии. Я даже не представлял, насколько. Как «Динамо» или «Шахтёр» в Украине. Люди здесь очень любят этот клуб. Команда борется за чемпионство. Ещё и тренер – Гаттузо. Почему нет? Кто ещё интересовался? Общался с «Абердином».

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Сандерленд Назарий Русин Хайдук Сплит Дженнаро Гаттузо чемпионат Хорватии по футболу Абердин
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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