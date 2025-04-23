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  4. СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
WTA
23 апреля 2025, 06:05 |
656
0

СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят

Элина высказалась о допинг-тестах и дискомфорте во время сдачи анализов

23 апреля 2025, 06:05 |
656
0
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
WTA. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, с каким дискомфортом игроки и она сама сталкиваются, когда проходят допинг-контроль:

«Тема допинга – достаточно неприятная. Думаю, у всех спортсменов с этим связана ассоциация, потому что приходится постоянно об этом думать: каждый день выделять время, заполнять систему, не забывать, что к тебе в любой момент могут прийти на проверку.

Ты вынуждена указывать то время, в которое точно будешь дома– как правило, это раннее утро, чтобы гарантированно быть на месте.

А когда тебя выбирают на допинг-контроль после матча, они буквально следят за каждым твоим шагом: смотрят, как ты моешься – чтобы, не дай бог, ты не пописал в душе (смеется). Потом ходят за тобой, пока ты не сдашь тест. Это на самом деле очень дискомфортно. Особенно если человек тебя совершенно не знает, а тебе нужно сходить в баночку и они прям стоят за метр от тебя и смотрят, как ты это делаешь, то это реально дискомфортно.

У меня, например, иногда по утрам бывает такое: я просыпаюсь и знаю, что могут прийти на допинг в девять. А я проснулась в восемь, и понимаю, что нужно еще час потерпеть, потому что если сдам до этого и они не придут, то потом, когда они придут, мне придется ждать несколько часов, пока не смогу сдать повторно. Так что ты постоянно об этом думаешь.

А если говорить об общей ситуации, то, к сожалению, сейчас много случаев, когда люди попадаются из-за добавок, в которых оказываются запрещенные вещества – гормоны и все такое. Бывают случаи, когда кто-то играет, скажем, в Мексике или в Китае, ест мясо, в котором содержатся гормоны и это потом проявляется в тесте.

Ты не можешь просто так принять витамин – все нужно проверять. Даже крем для лица нельзя просто взять и использовать. У меня был случай: у меня очень сухая кожа, и я купила обычный крем в аптеке. Решила уточнить у врача, можно ли его использовать. Он посмотрел состав и сказал: «Такой крем можно применять только, когда ты не находишься на турнире». Потому что, если использовать его во время соревнований, тест покажет запрещенное вещество.

Представьте: обычный крем, который свободно продается в аптеке. Сейчас все дошло до абсурда. За последние годы правила стали гораздо жестче, сами тесты стали гораздо чувствительнее. Иногда даже микроскопическое количество вещества может дать положительный результат.

И это, конечно, сильно напрягает. Нельзя воспринимать все как данность – приходится постоянно держать в голове, что все может повернуться неожиданно».

Ранее Международное агентство обеспечения честности в теннисе (ITIA) сообщило, что игрокам нельзя идти в душ после матча без сопровождения, если они еще не сдали допинг-тест.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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