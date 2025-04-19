Допинг-контроль: теннисисты будут принимать душ под наблюдением

Международное агентство обеспечения честности в теннисе (ITIA) сообщило о важных обновлениях в антидопинговой программе для игроков:

«ITIA и ранее ITF усердно работали над тем, чтобы душ после матчей мог считаться допустимой задержкой для допинг-контроля, особенно когда отсутствие душа может негативно сказаться на здоровье и состоянии игрока.

Однако принятие душа не является правом, и именно по этой причине ITIA любезно просит игроков, принимающих душ, соблюдать требование оставаться в полном поле зрения сопровождающего на протяжении всего времени.

Если игроку некомфортно находиться под наблюдением во время принятия душа, мы рекомендуем рассмотреть вопрос о необходимости принятия душа перед сдачей пробы на допинг-контроль.

Невозможность оставаться в полном поле зрения сопровождающего будет восприниматься ITIA крайне серьезно», – идется в заявлении агентства.

Еще одно письмо от ITIA с более детальными пояснениями:

«Мы признаем, что некоторые части процесса допинг-контроля могут быть неудобными, однако, как и во всех видах спорта, соответствующих требованиям WADA, не только в теннисе, игроки, уведомленные о тестировании после матча, постоянно находятся под наблюдением допинг-сопровождающего до завершения теста.

Это требование Всемирного антидопингового кодекса. После матча мы понимаем, что игроку может потребоваться некоторое время для сдачи пробы, и поэтому ожидаются приемлемые задержки в явке на пункт ​​допинг-контроля, включая охлаждение и принятие душа. Благополучие игроков является приоритетом, и поэтому мы продолжим отстаивать их права, однако важно, чтобы никакая деятельность не ставила под угрозу целостность пробы.

Мы регулярно напоминаем игрокам о конкретных правилах и будем рады ответить на любые вопросы, которые у них могут возникнуть».

Эти письма уже разослали теннисистам и теннисисткам.

В начале апреля ITIA отстранила пять теннисистов за участие в договорных матчах.