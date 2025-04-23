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  4. Свитолина пояснила, почему решила сыграть в Руане, а не в Штутгарте
WTA
23 апреля 2025, 05:43 |
668
1

Свитолина пояснила, почему решила сыграть в Руане, а не в Штутгарте

Логичный выбор Элины, который принес нужный трофей

23 апреля 2025, 05:43 |
668
1
Свитолина пояснила, почему решила сыграть в Руане, а не в Штутгарте
WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, почему решила выступить на турнире WTA 250 в Руане, а не на параллельно проходящем пятисотнике в Штутгарте:

– Вы выиграли семь матчей подряд на грунте – включая два за сборную и титул в Руане – и не отдали ни одного сета. Какие эмоции вы испытываете от такого старта грунтового сезона?

Для меня грунтовый сезон начался довольно неплохо. Рада, что у меня было некоторое время, чтобы подготовиться, потому что для меня переход с харда на грунт дается тяжелее всего из всех покрытий. Тут работают такие маленькие мышцы, например на ногах, когда ты делаешь подкаты к мячу, в растяжках работают мышцы, которые, можно сказать, слишком растягиваются и могут провоцировать небольшие воспаления.

Так как у нас грунтовые турниры все очень сильные: Штутгарт, Мадрид, Рим и потом Ролан Гаррос, то ты постоянно находишься в максимальных нагрузках. И тут я очень довольна, что выбрала турнир в Руане, потому что я хотела иметь возможность поиграть матчи, иметь возможность больше войти в грунтовый сезон. Потому что например в Штутгарте, ты если не в первом матче, то уже во втором, можешь сыграть против кого-то из топ-10 или топ-20.

Так что это был один момент – чтоб получше себя подготовить физически, так как я сейчас стараюсь максимально держать свою физическую форму в порядке. А второй момент, это то, что в Индиан-Уэллс и Майами мне нелегко давались победы и я хотела немного отработать свою игру, чтоб не просто выходить и выигрывать, а именно доминировать на корте. Поэтому мы пользуясь своим опытом, вместе с тренером решили, что сыграть турнир в Руане будет очень уместно.

– В Руане состоялся ваш первый титул без потери сета и в целом турнир сложился довольно уверенно. Возможно лишь в финале просматривались сложности, с которыми также успешно удалось справиться. В чем был секрет такого успешного прохождения дистанции в Руане?

– Все матчи, как сборной, так и в Руане мне удалось сыграть достаточно ровно и я этим довольна, потому что для меня держать мой высокий уровень игры – это самое важное. Понятное дело, что в матчах сборной больше присутствуют нервы, так же как и финале, это всегда, такая, немного другая история. Но в целом я довольна тем, как смогла справиться и держать свой уровень. Против меня выходили соперницы, которые в первом сете играли выше своего уровня, если можно так сказать. Так что я рада, что смогла удержать свой уровень и потом находить какие-то ключики, чтобы сломать их игру, и во втором сете уже диктовать свои условия.

В финале в Руане, матч был достаточно ровный. В первом сете, я смогла немного сломать ее игру, но во второй партии Данилович очень классно подавала. Мне нужно было держать внимание на своих действиях, на тактике. В итоге все решили несколько мячей, но так часто и бывает в финале, когда все решает борьба за каждый мяч.

Соревнования в Руане и Штутгарте проходили на прошлой неделе. Во Франции чемпионкой стала Элина, а в Германии трофей завоевала Алена Остапенко.

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Элина Свитолина WTA Руан WTA Штутгарт
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Battersea
250 это самый низкий уровень.
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