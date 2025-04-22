Экс-игроку Реала сожгли авто. Он недавно сказал, что влюблен в россию

Известный итальянский защитник Кристиан Пануччи, который играл в свое время за такие именитые клубы как «Реал», «Милан» и «Челси», остался без машины.

Пануччи отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах, а в это время злоумышленники пробрались в его здание в Риме и сожгли авто. Полиция после просмотра видеозаписи из здания установила, что это было хулиганство после неудачной попытки кражи автомобиля.

В 2024 Пануччи опозорился своим поступком. Он поехал в столицу россии москву на падель-турнир. После этого Кристиан рассказал, как сильно влюблен в россию и москву.