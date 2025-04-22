Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игроку Реала сожгли авто. Он недавно сказал, что влюблен в россию
Другие новости
22 апреля 2025, 22:44 |
1021
2

Экс-игроку Реала сожгли авто. Он недавно сказал, что влюблен в россию

Пострадал Кристиан Пануччи

22 апреля 2025, 22:44 |
1021
2
Экс-игроку Реала сожгли авто. Он недавно сказал, что влюблен в россию
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пануччи

Известный итальянский защитник Кристиан Пануччи, который играл в свое время за такие именитые клубы как «Реал», «Милан» и «Челси», остался без машины.

Пануччи отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах, а в это время злоумышленники пробрались в его здание в Риме и сожгли авто. Полиция после просмотра видеозаписи из здания установила, что это было хулиганство после неудачной попытки кражи автомобиля.

В 2024 Пануччи опозорился своим поступком. Он поехал в столицу россии москву на падель-турнир. После этого Кристиан рассказал, как сильно влюблен в россию и москву.

По теме:
«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли
В преддверии топ-матча. Назван лучший игрок, игравший за Реал и Милан
Звездное пополнение. Петр Чех сыграет в благотворительном матче для Украины
Кристиан Пануччи
Дмитрий Олейник Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Футбол | 22 апреля 2025, 20:27 51
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ

Владелец «Шахтера» выделил 25 миллионов евро

Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Бокс | 22 апреля 2025, 04:08 0
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»
Тренер чемпиона мира: «Усик упадет, нечего будет обсуждать»

Дон Чарльз – о реванше Усик – Дюбуа

Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Футбол | 22.04.2025, 08:30
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Футбол | 22.04.2025, 04:45
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд
Футбол | 22.04.2025, 22:46
ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд
ВИДЕО. Обмен уколами. На гол Бернарду Силвы ответил Маркус Рэшфорд
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SosokDayany
Хороша новина 
Ответить
0
Saar
З усіма б так!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16 1
Бокс
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
Остапенко наказала Соболенко и стала чемпионкой турнира WTA 500 в Штутгарте
21.04.2025, 15:36 17
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
21.04.2025, 04:40 2
Бокс
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 11
Футбол
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55
Футбол
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
21.04.2025, 22:32 1
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем