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Лига чемпионов
05 ноября 2024, 16:32 |
534
0

В преддверии топ-матча. Назван лучший игрок, игравший за Реал и Милан

Признание получил Кларенс Зеедорф

05 ноября 2024, 16:32 |
534
0
В преддверии топ-матча. Назван лучший игрок, игравший за Реал и Милан
GiveMeSport

Во вторник, 5 ноября 2024 года, в 22:00 по киевскому времени состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и «Миланом».

Накануне игры популярное интернет-издание GiveMeSport составило рейтинг из 10 лучших футболистов, выступавших за обе эти команды.

Тройку списка открыл бразилец Кака, который в 2007 году в составе «Милана» выиграл «Золотой мяч». Мадридский этап карьеры футболиста получился не столь ярким, как период, проведенный в Италии, но по сумме достижений его место в топе точно можно считать заслуженным.

На второй строчке расположился другой бразилец – легендарный форвард Роналдо, на счету которого аж 2 «Золотых мяча». Вторая награда была выиграна именно в составе «Реала» в 2007 году.

Лучшим игроком, выступавшим и за «Реал», и за «Милан», эксперты признали Кларенса Зеедорфа. Он хоть и не выигрывал «Золотой мяч», но был максимально успешен на командном уровне – 12 трофеев с двумя клубами, 3 из которых – кубки Лиги чемпионов.

Топ-10 лучших игроков, игравших за «Реал» и «Милан» (версия GimeMeSport):

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Кларенс Зеедорф Милан Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Милан Дэвид Бекхэм Кака Роналдо рейтинг лучший игрок Кристиан Пануччи Майкл Эссьен Гонсало Игуаин Альваро Мората Тео Эрнандес
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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