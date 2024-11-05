В преддверии топ-матча. Назван лучший игрок, игравший за Реал и Милан

Во вторник, 5 ноября 2024 года, в 22:00 по киевскому времени состоится матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и «Миланом».

Накануне игры популярное интернет-издание GiveMeSport составило рейтинг из 10 лучших футболистов, выступавших за обе эти команды.

Тройку списка открыл бразилец Кака, который в 2007 году в составе «Милана» выиграл «Золотой мяч». Мадридский этап карьеры футболиста получился не столь ярким, как период, проведенный в Италии, но по сумме достижений его место в топе точно можно считать заслуженным.

На второй строчке расположился другой бразилец – легендарный форвард Роналдо, на счету которого аж 2 «Золотых мяча». Вторая награда была выиграна именно в составе «Реала» в 2007 году.

Лучшим игроком, выступавшим и за «Реал», и за «Милан», эксперты признали Кларенса Зеедорфа. Он хоть и не выигрывал «Золотой мяч», но был максимально успешен на командном уровне – 12 трофеев с двумя клубами, 3 из которых – кубки Лиги чемпионов.

Топ-10 лучших игроков, игравших за «Реал» и «Милан» (версия GimeMeSport):