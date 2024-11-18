«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли
Кристиан Пануччи принял участие в турнире в москве
Известный итальянский защитник Кристиан Пануччи, который играл в свое время за такие именитые клубы как «Реал», «Милан» и «Челси», поехал в столицу россии москву на падель-турнир. Пануччи объяснил свой поступок.
«Для меня россия была фантастическим опытом, я люблю москву. Возможно, я еще когда-нибудь вернусь сюда. Я люблю россию. Мне очень нравится работать с профессиональными людьми этой страны», – сказал пропагандистским СМИ Пануччи.
Слова Пануччи крайне лицемерны, ведь в 2022 году Кристиан сыграл в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.
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росія та російські еліти завжди підкупляли грошима, увагою, золотом та ікрою потрібних їм персонажів...
більшість української еліти - завжди була проросійська з 1991 року...
той же зеленський з Москви не вилазив з середини 1990х до 2014 року (квн, кіно-проекти, шоу-бізнес, корпоративи тощо, тобто любив Москву пан Зеленський, розважав російського агента Януковича на його днях народженнях з 2010-2013, був керівником на російському каналі Інтер в часи Януковича), а може і після з росіянами співпрацював на різних тусовках, запрошуючи на свої концерти.
В пана Зеленського й досі купа друзів з москви та росії - Вернік, Ярмольнік, Гусман, Ургант, Макарєвіч, Пельш та інші таваріщі з квн, російськох кіноіндустрії та російського шоу-бізнесу.
Згадайте, що робили Зеленський, Ахметов, Світоліна, Суркіс, Бойко, Терехов, Труханов, Вілкул, Ярославський в 2014-15 роки після окупації Криму, Донецька, Луганська .....куди там Пануччі до них.