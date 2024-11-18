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18 ноября 2024, 11:58 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:04
2333
6

«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли

Кристиан Пануччи принял участие в турнире в москве

18 ноября 2024, 11:58 | Обновлено 18 ноября 2024, 12:04
2333
6
«Я люблю россию и москву». Экс-игрок Реала и Милана опозорился за рубли
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пануччи

Известный итальянский защитник Кристиан Пануччи, который играл в свое время за такие именитые клубы как «Реал», «Милан» и «Челси», поехал в столицу россии москву на падель-турнир. Пануччи объяснил свой поступок.

«Для меня россия была фантастическим опытом, я люблю москву. Возможно, я еще когда-нибудь вернусь сюда. Я люблю россию. Мне очень нравится работать с профессиональными людьми этой страны», – сказал пропагандистским СМИ Пануччи.

Слова Пануччи крайне лицемерны, ведь в 2022 году Кристиан сыграл в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

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Кристиан Пануччи москва российско-украинская война падель Game4Ukraine
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Harun Bakircioğlu
Омг, сколько же они тратят бабла на то, чтобы какой-нибудь заплесневелый иностранец выдал тираду о любви к болотам. Комплекс неполноценности так и прет со всех щелей.
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+7
mazepa1967
Гроші,гроші і ще раз гроші.В 21 столітті можна відкривати знову газові камери,ніхто і слова не скаже.
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+1
Alex T
Хотел написать, но оба предидущих оратора все изложили уже 
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0
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NadalKing
Не собираюсь ни кого оправдывать,но просто представь себя на его месте,допустим условный Сенегал нападает на допустим Нигерию и идет война между ними и вам Сенегал предлагает за один день просто побыть в этой стране и сказать пару ласковых слов вашу полугодовую зп,вы откажитесь?? когда по сути вам насрать,что на Сенегал,что на Нигерию..
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0
Nick.Grabowski
росія та російські громадяни нічого поганого Пануччі не робили... давали гроші, приділяли увагу, годували смачно, можливо чорною ікрою - чому він має ненавидіти росію та її громадян?
росія та російські еліти завжди підкупляли грошима, увагою, золотом та ікрою потрібних їм персонажів...
більшість української еліти - завжди була проросійська з 1991 року...
той же зеленський з Москви не вилазив з середини 1990х до 2014 року (квн, кіно-проекти, шоу-бізнес, корпоративи тощо, тобто любив Москву пан Зеленський, розважав російського агента Януковича на його днях народженнях з 2010-2013, був керівником на російському каналі Інтер в часи Януковича), а може і після з росіянами співпрацював на різних тусовках, запрошуючи на свої концерти. 
В пана Зеленського й досі купа друзів з москви та росії - Вернік, Ярмольнік, Гусман, Ургант, Макарєвіч, Пельш та інші таваріщі з квн, російськох кіноіндустрії та російського шоу-бізнесу. 
Згадайте, що робили Зеленський, Ахметов, Світоліна, Суркіс, Бойко, Терехов, Труханов, Вілкул, Ярославський в 2014-15 роки після окупації Криму, Донецька, Луганська .....куди там Пануччі до них. 
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-1
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