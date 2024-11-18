Известный итальянский защитник Кристиан Пануччи, который играл в свое время за такие именитые клубы как «Реал», «Милан» и «Челси», поехал в столицу россии москву на падель-турнир. Пануччи объяснил свой поступок.

«Для меня россия была фантастическим опытом, я люблю москву. Возможно, я еще когда-нибудь вернусь сюда. Я люблю россию. Мне очень нравится работать с профессиональными людьми этой страны», – сказал пропагандистским СМИ Пануччи.

Слова Пануччи крайне лицемерны, ведь в 2022 году Кристиан сыграл в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.