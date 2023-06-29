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Англия
29 июня 2023, 23:00 | Обновлено 29 июня 2023, 23:24
216
0

Коноплянка, Левченко и Лужный сыграют в благотворительном матче для Украины

Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж

29 июня 2023, 23:00 | Обновлено 29 июня 2023, 23:24
216
0
Коноплянка, Левченко и Лужный сыграют в благотворительном матче для Украины
Game4Ukraine

Официально сообщено, что украинские футболисты Евгений Коноплянка, Евгений Левченко, Олег Лужный сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Также к участникам матча добавились: Антонио Валенсия, Кристиан Пануччи, Джимми Флойд Хасселбайнк, Джермейн Дефо, Глен Джонсон, Марк Нобл, Мартин Шкртел и Дэнни Дринкуотер.

Кроме того, в игре примут участие Дэвид Джеймс, Шота Арвеладзе, Массімо Оддо, Сержиньо, Джо Коул и Карло Кудичини.

Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

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Источник Sport.ua
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