Англия28 июня 2023, 06:32 | Обновлено 28 июня 2023, 06:55
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Мудрик сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины
Вильям Галлас, Дида, Йон Арне Риисе, Лука Тони, Патрик Бергер, Джолеон Лескотт, Уэс Морган
28 июня 2023, 06:32 | Обновлено 28 июня 2023, 06:55
876
1
Официально сообщено, что вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.
Также к участникам матча добавились Вильям Галлас, Дида, Йон Арне Риисе, Лука Тони, Патрик Бергер, Джолеон Лескотт, Уэс Морган.
Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.
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