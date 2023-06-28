Официально сообщено, что вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Также к участникам матча добавились Вильям Галлас, Дида, Йон Арне Риисе, Лука Тони, Патрик Бергер, Джолеон Лескотт, Уэс Морган.

Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.