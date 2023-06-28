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Англия
28 июня 2023, 06:32 | Обновлено 28 июня 2023, 06:55
876
1

Мудрик сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины

Вильям Галлас, Дида, Йон Арне Риисе, Лука Тони, Патрик Бергер, Джолеон Лескотт, Уэс Морган

28 июня 2023, 06:32 | Обновлено 28 июня 2023, 06:55
876
1
Мудрик сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины
Game4Ukraine

Официально сообщено, что вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сыграет в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

Также к участникам матча добавились Вильям Галлас, Дида, Йон Арне Риисе, Лука Тони, Патрик Бергер, Джолеон Лескотт, Уэс Морган.

Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

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Game4Ukraine благотворительность благотворительные матчи Михаил Мудрик Вильям Галлас Йон Арне Риисе Лука Тони Патрик Бергер Джолеон Лескотт Уэс Морган
Источник Sport.ua
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Serhii P.
Ну так, щоб виглядати ракетою на фоні пенсіонерів
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