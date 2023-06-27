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Англия
27 июня 2023, 04:35 |
164
0

Две легенды Арсенала сыграют в благотворительном матче в поддержу Украины

Роберт Пирес и Гаэль Клиши примут участие в Game4Ukraine

27 июня 2023, 04:35 |
164
0
Две легенды Арсенала сыграют в благотворительном матче в поддержу Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Клиши

Легендарный футболисты лондонского «Арсенала» Роберт Пирес и Гаэль Клиши сыграют в благотворительном матче в поддержку Украины Game4Ukraine.

Ранее были названы другие участники игры:

Команда Андрея Шевченко: Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самюэль Это'О, Майкл Эсьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф.

Тренер: Эмма Хейз

Команда Александра Зинченко: Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Вес Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе, Шерар Пике.

Тренер: Арсен Венгер

Игра состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.

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Источник Sport.ua
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