Две легенды Арсенала сыграют в благотворительном матче в поддержу Украины
Роберт Пирес и Гаэль Клиши примут участие в Game4Ukraine
Легендарный футболисты лондонского «Арсенала» Роберт Пирес и Гаэль Клиши сыграют в благотворительном матче в поддержку Украины Game4Ukraine.
Ранее были названы другие участники игры:
Команда Андрея Шевченко: Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола, Рикарду Карвалью, Лука Тони, Дида, Массимо Оддо, Карло Кудичини, Уильям Галлас, Клод Макелеле, Самюэль Это'О, Майкл Эсьен, Фабио Каннаваро, Кларенс Зеедорф.
Тренер: Эмма Хейз
Команда Александра Зинченко: Йенс Леманн, Джолеон Лескотт, Патрик Бергер, Стюарт Пирс, Пер Мертесакер, Йон-Арне Риисе, Робби Кин, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Вес Морган, Джек Уилшер, Бакари Санья, Эдгар Давидс, Шота Арвеладзе, Шерар Пике.
Тренер: Арсен Венгер
Игра состоится 5 августа в Лондоне на Стэмфорд Бридж.
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