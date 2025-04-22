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22 апреля 2025, 03:47 | Обновлено 22 апреля 2025, 04:03
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0

АМОРИМ: «Главная проблема Ман Юнайтед – это отсутствие голов»

Главный тренер МЮ рассказал о поражении от Вулвз в АПЛ

22 апреля 2025, 03:47 | Обновлено 22 апреля 2025, 04:03
21
0
АМОРИМ: «Главная проблема Ман Юнайтед – это отсутствие голов»
ФК Манчестер Юнайтед. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не скрывал разочарования тем, что его команда играла лучше «Вулверхэмптона», но все равно потерпела поражение в матче 33-го тура АПЛ (0:1).

Штрафной удар Пабло Сарабии на 77-й минуте принес «волкам» минимальную победу 1:0 на «Олд Траффорд», где серьезно обновленный состав «Юнайтед» имел немало моментов для взятия ворот, но ни одним не воспользовался. Рубен провел ротацию состава после эпической победы над «Лионом» в Лиге Европы в дополнительное время и остался доволен игрой дебютанта Тайлера Фредриксона и юного Гарри Амасса.

Рубен Аморим: «Этот матч легко проанализировать. Они забили с единственного момента, который у них был, у нас было много шансов, но мы не забили. Если ты не забиваешь – ты не выигрываешь. Это действительно расстраивает – быть лучше, создавать моменты, а потом проигрывать.

Ротация? Это и была идея – защитить одних игроков и дать минуты другим. Но это не наш фокус. Наш фокус – выигрывать матчи. Конечно, нам нужно беречь футболистов в этом плотном графике, думая также о Лиге Европы, но в то же время мы должны набирать больше очков.

Мы обязаны забивать. Нужно явно улучшить эту часть игры. Если ты не забиваешь – ты не выигрываешь. Думаю, наша главная проблема – это отсутствие голов. Мы не забиваем. Мы создаем моменты, но не реализуем их. Возможно, дело еще и в моменте, но я не знаю, как это объяснить. Но мы должны прибавить именно в этом аспекте.

Мы играем за Манчестер Юнайтед, так что вся ответственность на нас. Не нужно искать мотивацию, чтобы играть за этот клуб. Мы должны бороться за победы, забивать и добывать очки. Мы создали моменты. Мы были лучшей командой на поле. Это хороший знак, но сейчас трудно найти что-то позитивное. Нам нужно побеждать, и мы должны иметь больше очков.

Фредриксон и Амасс? Думаю, они сыграли очень хорошо. Мы должны забивать, чтобы у ребят остались лучшие воспоминания. Такие дни очень разочаровывают. Мы были лучше, но если ты не забиваешь – ты не выигрываешь. Они заслуживают более ярких впечатлений от первого матча. Они сделали много хорошего, но люди запомнят только результат. Это цена игры за такой большой клуб.

Этот сезон закончится вот так. Мы должны взять из него что-то позитивное и работать над тем, что нужно улучшить. Снова повторю: я говорю об этом уже довольно давно. Они получат один шанс – потому что это Премьер-лига. Мы обязаны забивать. Нужно работать и постараться стать лучше уже с первого матча следующего сезона. Это уже позади.

Когда ты играешь за большой клуб, как этот, ты выигрываешь один матч, одну стадию в Лиге Европы – но надо идти дальше. Мы были лучше на поле. Как и много раз в этом сезоне, у нас были хорошие моменты, а потом – неудачи. И вот еще одна. Но это действительно расстраивает. Иногда соперник действительно сильнее, но сегодня – это чувствовалось – игра была в наших руках.

Сейчас мы должны восстановиться после этой серии матчей и вернуться к подготовке к Борнмуту, а также к Лиге Европы».

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Рубен Аморим пресс-конференция Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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