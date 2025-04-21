20.04.2025 16:00 – FT 0 : 1
Англия21 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 21 апреля 2025, 04:10
20
0
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1. Дьяволы и Волки. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Англии
21 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 21 апреля 2025, 04:10
20
0
У матчі 33-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд поступився Вулверхемптону (0:1).
Єдиний гол у матчі на 77-й хвилині забив Пабло Сарабія.
Манчестер Юнайтед посідає 14-те місце в турнірній таблиці. Вулверхэмптон знаходиться на 15-й сходинці.
АПЛ. 33-й тур, 20 квітня
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1
Гол: Пабло Сарабія, 77
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Вулверхэмптон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 20 апреля 2025, 16:15 18
Решающий поединок состоится 20 апреля и начнется не ранее 16:30 по Киеву
Теннис | 20 апреля 2025, 21:39 4
Элина выступила с речь на церемонии награждения после финала в Руане
Футбол | 21.04.2025, 02:12
Теннис | 20.04.2025, 18:37
Футбол | 20.04.2025, 17:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.04.2025, 12:07 14
19.04.2025, 20:08 444
20.04.2025, 09:26 15
19.04.2025, 00:22 4
19.04.2025, 04:21 1
20.04.2025, 08:31 9
20.04.2025, 08:51 11
20.04.2025, 01:02 9