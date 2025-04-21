Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1. Дьяволы и Волки. Видео гола, обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
20.04.2025 16:00 – FT 0 : 1
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
21 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 21 апреля 2025, 04:10
20
0

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1. Дьяволы и Волки. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Англии

21 апреля 2025, 03:35 | Обновлено 21 апреля 2025, 04:10
20
0
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1. Дьяволы и Волки. Видео гола, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

У матчі 33-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд поступився Вулверхемптону (0:1).

Єдиний гол у матчі на 77-й хвилині забив Пабло Сарабія.

Манчестер Юнайтед посідає 14-те місце в турнірній таблиці. Вулверхэмптон знаходиться на 15-й сходинці.

АПЛ. 33-й тур, 20 квітня

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1

Гол: Пабло Сарабія, 77

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Сарабия (Вулверхэмптон).
По теме:
Фулхэм – Челси – 1:2. Победный мяч на 90+3 мин. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Итоги дня в Испании. Вильярреал и Севилья сыграли свои матчи вничью
Милан – Аталанта – 0:1. Фиаско на Сан-Сиро. Видео гола и обзор
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон Пабло Сарабия видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Теннис | 20 апреля 2025, 16:15 18
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане
Элина Свитолина – Ольга Данилович. Прогноз и анонс на финал WTA 250 в Руане

Решающий поединок состоится 20 апреля и начнется не ранее 16:30 по Киеву

СВИТОЛИНА: «Это тот турнир, где хочешь быть и который хочешь выиграть»
Теннис | 20 апреля 2025, 21:39 4
СВИТОЛИНА: «Это тот турнир, где хочешь быть и который хочешь выиграть»
СВИТОЛИНА: «Это тот турнир, где хочешь быть и который хочешь выиграть»

Элина выступила с речь на церемонии награждения после финала в Руане

Рейтинг лучших нападающих в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Футбол | 21.04.2025, 02:12
Рейтинг лучших нападающих в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Рейтинг лучших нападающих в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Теннис | 20.04.2025, 18:37
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
Футбол | 20.04.2025, 17:38
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 14
Футбол
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 444
Футбол
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
Справедливо ли место Кличко? Рейтинг лучших супертяжей за всю историю
20.04.2025, 09:26 15
Бокс
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
19.04.2025, 00:22 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Они договорились. Джейк Пол подерется с экс-чемпионом мира
ОФИЦИАЛЬНО. Они договорились. Джейк Пол подерется с экс-чемпионом мира
19.04.2025, 04:21 1
Бокс
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 9
Футбол
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 11
Футбол
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
Эффектное возвращение. Гвоздик нокаутировал американца в третьем раунде
20.04.2025, 01:02 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем