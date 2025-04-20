Падение продолжается. Манчестер Юнайтед уступил Вулверхэмптону
Подопечные Рубена Аморима теряют контроль в АПЛ
20 апреля в матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон».
После победы над «Лионом», от «красных дьяволов» ожидали победного результата, но подопечные Аморима снова дали осечку.
В первом тайме команды голов не забивали. Минимальное преимущество было за хозяевами.
Но во втором «Вулверхэмптон» перехватил инициативу. В итоге на 77-й минуте гости вышли вперед. Автором гола стал Пабло Сарабия.
«Манчестер Юнайтед» после этого поражения оказался на 14-й строчке с активом в 38 очков. «Вулверхэмптон» также имеет 38 очков и 15-е место.
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АПЛ. 33-й тур. 20 апреля
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1
Гол: Сорабия, 77
Фотоотчет
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