Падение продолжается. Манчестер Юнайтед уступил Вулверхэмптону

20 апреля в матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон».

После победы над «Лионом», от «красных дьяволов» ожидали победного результата, но подопечные Аморима снова дали осечку.

В первом тайме команды голов не забивали. Минимальное преимущество было за хозяевами.

Но во втором «Вулверхэмптон» перехватил инициативу. В итоге на 77-й минуте гости вышли вперед. Автором гола стал Пабло Сарабия.

«Манчестер Юнайтед» после этого поражения оказался на 14-й строчке с активом в 38 очков. «Вулверхэмптон» также имеет 38 очков и 15-е место.

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АПЛ. 33-й тур. 20 апреля

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1

Гол: Сорабия, 77

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