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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
20.04.2025 16:00 – FT 0 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
20 апреля 2025, 18:07 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:08
559
4

Падение продолжается. Манчестер Юнайтед уступил Вулверхэмптону

Подопечные Рубена Аморима теряют контроль в АПЛ

20 апреля 2025, 18:07 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:08
559
4
Падение продолжается. Манчестер Юнайтед уступил Вулверхэмптону
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля в матче 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Вулверхэмптон».

После победы над «Лионом», от «красных дьяволов» ожидали победного результата, но подопечные Аморима снова дали осечку.

В первом тайме команды голов не забивали. Минимальное преимущество было за хозяевами.

Но во втором «Вулверхэмптон» перехватил инициативу. В итоге на 77-й минуте гости вышли вперед. Автором гола стал Пабло Сарабия.

«Манчестер Юнайтед» после этого поражения оказался на 14-й строчке с активом в 38 очков. «Вулверхэмптон» также имеет 38 очков и 15-е место.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

АПЛ. 33-й тур. 20 апреля

Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон – 0:1

Гол: Сорабия, 77

Фотоотчет

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 4
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ivankondrat96
Вулферхемптон як припекло в одне місце, так почав давати результат. Он яку серію перемог видали
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+2
Harun Bakircioğlu
Думали, МЮ в матче с Лионом вернулся? А хрен вам.
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0
AndiM
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0
😸
Тут гра чемпіона це як кротяча команда один в один
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-1
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