В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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Манчестер Юнайтед

Перед поединком с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Юнайтед» провел сумасшедший матч с «Лионом» в 1/4 финала Лиги Европы. Основное время матча, как и встреча команд в Лионе, закончилось вничью 2:2. На 110-й минуте «Манчестер Юнайтед» проигрывал 2:4, но сумел забить три мяча и вырвал победу со счетом 5:4. Решающий мяч Гарри Магуайр забил на 120+1-й минуте. Лига Европы осталась единственным шансом для «Манчестер Юнайтед» спасти сезон. Ведь в турнирной таблице АПЛ команда Рубена Аморима занимает 14 место. В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:4.

Вулверхэмптон

«Вулверхэмптон» значительно прибавил с наступлением весны. После ничьи 1:1 с «Эвертоном» 8 марта, команда выиграла четыре поединка АПЛ подряд. «Вулверхэмптон» одолел «Саутгемптон» (2:1), «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1) и «Тоттенхэм» (4:2). В турнирной таблице «Вулверхэмптон» обошел «Вест Хэм» и перед началом 33-го тура занимал 16 место. Команда практически обеспечила себе место в АПЛ на следующий сезон, оторвавшись от зоны вылета на 14 очков.

Личные встречи

В поединке первого круга «Вулверхэмптон» победил со счетом 2:0. А перед этим в четырех поединках подряд выигрывал «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем по 1,31 гола за игру. Средняя результативность «Вулверхэмптона» в гостях составляет 1,5 гола за матч.

Возможные составы

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Хойлунд, Гарначо.

«Вулверхэмптон»: Са, Агбаду, Гомеш, Доэрти, Белльгард, Мунеци, Аит-Нури, Семеду, Гомес, Нето, Ларсен.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.