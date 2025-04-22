МАРЕСКА: «Фантастические голы от Тайрика Джорджа и Педру Нету»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о победном матче 33-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1):

«Честно говоря, я был довольно позитивно настроен, что мы вернемся в игру, потому что команда создавала моменты и показывала хорошую игру. Иногда нужна и немного удачи, и, как по мне, гол Тайрика добавил нам энергии, стал импульсом. Как я уже сказал, я был настроен позитивно, потому что команда играла хорошо».

Фантастический гол от Педру Нету, как и от Тайрика Джорджа, но в целом, думаю, вся команда провела хороший матч. Трево Чалоба сыграл хорошо, Леви Колвилл тоже, в центре – Мойсес Кайседо и Энцо Фернандес, Коул Палмер прибавил. Я рад за всех них. Это был фантастический момент для Педру – и для всей команды – забить и отпраздновать вместе с фанатами именно так.

Я очень доволен этим голом. Есть много способов забить, но когда это происходит в такой момент, да еще и после хорошо разыгранной командной атаки в том стиле, к которому мы стремимся – это действительно приятно. Здорово, что игрок забил и смог насладиться этим моментом, но в целом это была просто фантастика – разделить такую радость вместе с нашими болельщиками».

Почему Рис Джеймс провел на поле только 45 минут? Замена капитана в перерыве на Малу Гюсто была заранее запланирована. Да, участие Риса только в первом тайме было запланировано. Я очень доволен Рисом. Он сыграл 90 минут два дня назад, а теперь еще 45 – для нас, как для команды, это важный момент. Теперь мы можем начинать думать о его использовании каждые три дня, что отлично для нас, ведь он – наш капитан и ключевой игрок. Мы заменили его после 45 минут, потому что он и так имел много игрового времени в последнее время – это все было в плане».