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Чемпионат Англии
Фулхэм
20.04.2025 16:00 – FT 1 : 2
Челси
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Англия
21 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 04:09
24
0

Фулхэм – Челси – 1:2. Победный мяч на 90+3 мин. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура чемпионата Англии

21 апреля 2025, 03:59 | Обновлено 21 апреля 2025, 04:09
24
0
Фулхэм – Челси – 1:2. Победный мяч на 90+3 мин. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги Фулхэм на своем поле проиграл Челси со счетом 1:2.

Дачники открыли счет на 20-й минуте, отметил Алекс Ивоби.

На 83-й минуте 19-летний Тайрик Джордж, вышедший на замену, забил первый мяч за синих и восстановил равновесие.

Победный удар Челси нанес Педру Нету на 90+3 минуте, принеся подопечным Энцо Марески важные три очка.

В турнирной таблице Фулхэм остался на 9 месте. Челси поднялся на 5-е место и продолжает борьбу за попадание в ЛЧ.

АПЛ. 33-й тур, 20 апреля

Фулхэм – Челси – 1:2

Голы: Ивоби, 20 – Джордж, 83, Нету, 90+3

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Тайрик Джордж (Челси).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Ивоби (Фулхэм).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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