Фулхэм – Челси – 1:2. Победный мяч на 90+3 мин. Видео голов и обзор матча
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В матче 33-го тура Английской Премьер-лиги Фулхэм на своем поле проиграл Челси со счетом 1:2.
Дачники открыли счет на 20-й минуте, отметил Алекс Ивоби.
На 83-й минуте 19-летний Тайрик Джордж, вышедший на замену, забил первый мяч за синих и восстановил равновесие.
Победный удар Челси нанес Педру Нету на 90+3 минуте, принеся подопечным Энцо Марески важные три очка.
В турнирной таблице Фулхэм остался на 9 месте. Челси поднялся на 5-е место и продолжает борьбу за попадание в ЛЧ.
АПЛ. 33-й тур, 20 апреля
Фулхэм – Челси – 1:2
Голы: Ивоби, 20 – Джордж, 83, Нету, 90+3
События матча
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