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Чемпионат Англии
Фулхэм
20.04.2025 16:00 – FT 1 : 2
Челси
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Англия
20 апреля 2025, 18:01 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:10
539
1

Челси вырвал победу в лондонском дерби на 90+3-й и ворвался в зону ЛЧ

Пенсионеры в 33-м туре АПЛ переиграли Фулхэм со счетом 2:1

20 апреля 2025, 18:01 | Обновлено 20 апреля 2025, 18:10
539
1
Челси вырвал победу в лондонском дерби на 90+3-й и ворвался в зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

20 апреля состоялся матч 33-го тура АПЛ 2024/25 между лондонскими командами Фулхэм и Челси.

Поединок прошел на стадионе Крэйвен Коттендж в столице Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу пенсионеров.

Синие пропустили первыми (за хозяев на 20-й минуте отличился Алекс Ивоби) и до 83-й проигрывали.

Но благодаря голу 17-летнего Тайрика Джорджа вначале отыгрались, а на 90+3-й усилиями Педру Нету вырвали победу.

Челси забрал три очка и набрал 57 пунктов, что позволило подняться на пятое место в таблице чемпионата Англии – в зону Лиги чемпионов. У шестого Ноттингема также 57 баллов и одна игра в запасе – 21 апреля лесники встретятся с Тоттенхэмом.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (76), Арсенал (66), Ньюкасл (59), Манчестер Сити (58), Челси (57), Ноттингем Форест (57), Астон Вилла (57).

Фулхэм с 48 очками располагается на девятой позиции.

АПЛ 2024/25. 33-й тур, 20 апреля

Фулхэм – Челси – 1:2

Голы: Ивоби, 20 – Джордж, 83, Нету, 90+3

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Фулхэм Челси Фулхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Алекс Ивоби Педру Нету
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mark4854590
Буже гризня за зону ЛЧ. І з кожним туром розташування команд на 3-7 місцях може кардинально мінятись
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