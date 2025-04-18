Фулхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 20 апреля в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 20 апреля, состоится матч 33-го тура АПЛ «Фулхэм» – «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне.
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Фулхэм
«Фулхем» в последних матчах АПЛ отказался от ничьих. После поражения от «Брайтона» (1:2), команда обыграла «Тоттенхэм» (2:0). Затем «Фулхэм» проиграл «Арсеналу» (1:2) и одержал победу над «Ливерпулем» (3:2). В предыдущем туре «Фулхэм» встречался с «Борнмутом» – соседом по турнирной таблице. «Фулхэм» проиграл 0:1 и пропустил конкурента на восьмое место. Сам же опустился на девятую позицию.
Челси
Перед встречей с «Фулхэмом», «Челси» провел ответный матч 1/4 финала Лиги конференций против варшавской «Легии». Первый матч «Челси» проводил в Польше и одержал уверенную победу со счетом 3:0. Излишняя самоуверенность сыграла с игроками «Челси» злую шутку. Подопечные Энцо Марески потерпели поражение со счетом 1:2. И хотя это не помешало «Челси» пройти в полуфинал, на команду обрушился шквал критики. Досталось и футболистам и главному тренеру. В чемпионате Англии «Челси» идет на шестой позиции. Однако до зоны Лиги чемпионов, за место в которой разворачивается серьезная борьба, всего одно очко.
Личные встречи
В поединке первого круга «Фулхэм» победил со счетом 2:1. В последних пяти матчах «Фулхэм» и «Челси» одержали по две победы. Еще одна встреча закончилась вничью.
«Фулхэм» – «Челси»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Фулхэм» забивает в среднем по 1,56 гола за игру. Средняя результативность «Челси» в гостях составляет 1,63 гола за матч.
Возможные составы
- «Фулхэм»: Лено, Робинсон, Кастань, Басси, Андерсен, Лукич, Берге, Сессеньон, Перейра, Ивоби, Муниз.
- «Челси»: Санчес, Ачемпон, Адарабиойо, Бадиашиль, Кукурелья, Джеймс, Дьюсбери-Холл, Санчо, Палмер, Нкунку, Джексон.
Прогноз
Обеим командам нужны очки. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.
16:00
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